Правительство России смягчило условия ипотеки для IT-специалистов
Правительство России упрощает IT-ипотеку. Теперь льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Расширение компаний
Кроме того, теперь льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только получавших налоговые льготы. Это позволит более чем в 1,5 раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит.
Смягчение требований к зарплате
Также снижаются требования по заработной плате — с 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и с 100 до 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними — минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.
При расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в аккредитованной IT-компании.
Смягчение требований к стажу
Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита.
Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода, а не 3 месяца, как раньше.
Условия IT-ипотеки
Оформить льготную IT-ипотеку можно только один раз. Сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом по ставке 5% годовых. В Сбере ставка ещё ниже — 4,7%.