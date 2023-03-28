IT-ипотеку в Сбере теперь можно взять на квартиру у закрытых паевых инвестфондов
С 27 марта ипотеку для IT в Сбере можно взять для покупки готовой квартиры в новостройке у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключить договор купли-продажи нужно с управляющей компанией ЗПИФ. Раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Льготная программа востребована у IT-специалистов. С момента запуска в 2022 году банк выдал ипотеку на более 30 млрд рублей. Февраль 2023-го года стал рекордным по объёму выдач — Сбер выдал ипотеку на 4,72 млрд рублей.
Условия IT-ипотеки в Сбере
Ставка ипотеке для IT в Сбере — от 4,7% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн — для остальных российских регионов.
Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. В Москве минимальная зарплата специалистов должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.
По ипотеке для IT можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома или построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. По ней нельзя купить долю, комнату, апартаменты, а также квартиру на вторичном рынке.
Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
Что такое ЗПИФ
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) — это форма коллективных инвестиций в строительство и покупку недвижимости с внешним управлением. Распоряжается средствами фонда управляющая компания: фонд выкупает жилые комплексы еще на этапе строительства и после сдачи объекта в эксплуатацию получает квартиры в активы.