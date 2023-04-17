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Цены на новостройки в России снизились на 16% после заявлений ЦБ об «околонулевой» ипотеке

Дата публикации: 17 апр 2023
Цены на новостройки в России снизились на 16% после заявлений ЦБ об «околонулевой» ипотеке

Застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры после заявлений Центробанка России об ипотеке с экстремально низкими ставками. Это сказалось на ценах: за последние две недели средняя стоимость новостроек снизилась на 2%, а с августа 2022 года, когда был пик субсидированных программ, на 16%. Об этом сообщил директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.

«В Сбербанке ипотеки по "околонулевым" ставкам сейчас нет. У нас остались субсидированные ставки от 4%, при этом за счёт рыночной ставки девелоперы не закладывают разницу ставок в стоимость объекта, в конечном счёте выигрывает покупатель», — рассказал Чернов в интервью РБК Недвижимость.

По его словам, это отразилось на ценах — они стали снижаться.

«Эффект снижения цен есть, но он пока не ярко выражен. Например, за последние две недели средняя цена на первичном рынке скорректировалась на 2%, до 160 тыс. руб. за 1 кв. м. Если сравнить с уровнем цен в августе, когда наблюдалась пиковая доля субсидированных программ, то с того момента средняя стоимость жилья на первичном рынке уже снизилась на 16%», — добавил Чернов.

СберБанк будет запускать новые продукты, которые поддержат спрос на ипотеку на фоне ограничений ипотеки от застройщика. Запустить новые решения Сбер планирует уже весной 2023 года. Ранее Сбер расширил перечень недвижимости, которую можно приобрести по льготным программам «Господдержка»«Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная ипотека». Теперь новостройки по льготным ставкам можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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