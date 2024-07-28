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Новости
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Места для электромобилей могут появиться в России на всех парковках

Дата публикации: 28 июл 2024
Места для электромобилей могут появиться в России на всех парковках

Создание парковочных мест с зарядками для электромобилей на стоянках предлагают сделать обязательным, в том числе в жилых дворах. Их должно быть не меньше 5% от общего числа. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов.

Согласно Концепции по развитию производства и использованию электротранспорта до 2030 года, в России должно появиться не меньше 72 тыс. зарядных станций. Сейчас их всего 7,4 тыс., то есть в 10 раз меньше, чем нужно, отмечают авторы документа.

В связи с этим они предлагают закрепить в Градостроительном кодексе обязанность региональных властей определять количество парковочных мест с зарядками для электротранспорта, при этом их не может быть меньше 5%.

Как указано в пояснительной записке, такой пункт есть в приказе Минстроя, но он носит лишь рекомендательный характер.

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
29 июл 2024

Нужно запрещать машины в городах, а не мракобесием заниматься.

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