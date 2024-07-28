Места для электромобилей могут появиться в России на всех парковках
Создание парковочных мест с зарядками для электромобилей на стоянках предлагают сделать обязательным, в том числе в жилых дворах. Их должно быть не меньше 5% от общего числа. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов.
Согласно Концепции по развитию производства и использованию электротранспорта до 2030 года, в России должно появиться не меньше 72 тыс. зарядных станций. Сейчас их всего 7,4 тыс., то есть в 10 раз меньше, чем нужно, отмечают авторы документа.
В связи с этим они предлагают закрепить в Градостроительном кодексе обязанность региональных властей определять количество парковочных мест с зарядками для электротранспорта, при этом их не может быть меньше 5%.
Как указано в пояснительной записке, такой пункт есть в приказе Минстроя, но он носит лишь рекомендательный характер.
Нужно запрещать машины в городах, а не мракобесием заниматься.