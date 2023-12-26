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В новостройках Москвы хотят устанавливать зарядки для электромобилей

Дата публикации: 26 дек 2023
В новостройках Москвы хотят устанавливать зарядки для электромобилей

Столичные власти предлагают обязать размещать зарядные станции для электромобилей возле новостроек. Об этом сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы.

«Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, при строительстве и реконструкции зданий предлагается прокладывать кабельные каналы, по которым можно будет провести электропроводку и быстро установить зарядную станцию по запросу владельцев электрокаров.

Княжевская добавила, что свыше 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Москве приходится на выхлопные газы автомобилей.

Как уточняется, ранее президент России Владимир Путин поручил снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
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