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Новости
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Минстрой изменил правила размещения парковочных мест для электромобилей

Дата публикации: 15 июл 2023
Минстрой изменил правила размещения парковочных мест для электромобилей

Минстрой утвердил изменения в сводах правил, которые обеспечивают безопасное размещение парковочных мест для электромобилей, оборудованных зарядными устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также отмечается, что уже вступили в силу изменения в правилах размещения зарядных устройств в зданиях стоянок автомобилей, в том числе встроенных в многоквартирные жилые дома.

По словам замглавы Минстроя Сергея Музыченко, установление единых нормативных требований по проектированию и строительству позволит обеспечить понятные правила создания безопасной инфраструктуры электромобильного транспорта по всей стране.

Также в свод правил по планировке и застройке городских и сельских поселений добавлено требование о нормативе по количеству мест на стоянках автомобилей, оборудованных зарядными устройствами.

Кроме того, в рамках работы над развитием инфраструктуры для электромобилей по стратегической инициативе «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» Минстрой внесет изменения в более чем 50 сводов правил.

Так, планируется установить норматив обеспеченности зарядными станциями для электромобилей на парковочных местах при строительстве различных типов общественных зданий. Также будут пересмотрены правила по стоянкам автомобилей. Новые положения будут регулировать размещение парковочных мест для электромобилей на различных типах стоянок и определят требования к их параметрам и оборудованию.

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Новости
Автовладельцам
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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