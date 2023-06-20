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Маткапитал в России предложили использовать как банковский вклад

Дата публикации: 20 июн 2023
Маткапитал в России предложили использовать как банковский вклад

В России предложили разрешить семьям использовать материнский капитал как банковский вклад. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

Как следует из текста обращения, чуть больше 20% получателей маткапитала не находят способа распорядиться деньгами, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. По итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей.

По её мнению, было бы целесообразно расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты сроком на пять лет, продлевать вклад в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином финансовых институтах и получать с этого процентный доход.

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Материнский капитал
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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