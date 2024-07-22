Маткапитал предложили использовать для покупки авто
В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность многодетным и семьям с ребенком-инвалидом тратить материнский капитал на приобретение отечественной машины. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по социальной политике Ярослав Нилов.
По закону маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Авторы законопроекта отметили, что многодетные семьи (с тремя и более детьми) и с ребенком-инвалидом нуждаются в автомобиле, но рост цен на них делает покупку затруднительной. Поэтому депутаты предлагают разрешить этим категориям использовать маткапитал на приобретение машины.
Как указано в документе, авто может быть как новым, так и подержанным, но должно быть произведено в России; машину нельзя продать, отдать в залог либо передать кому-то другим способом в течение пяти лет с даты ее регистрации.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.
Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году
Не нужно! Я избавился от машины в Москве, т.к. в ней нет необходимости, бесполезная штука для мазахистов стоящих в пробке. У нас есть шикарный общественный транспорт и лучшее в мире метро.