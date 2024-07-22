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Новости
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Маткапитал предложили использовать для покупки авто

Дата публикации: 22 июл 2024
Маткапитал предложили использовать для покупки авто

В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность многодетным и семьям с ребенком-инвалидом тратить материнский капитал на приобретение отечественной машины. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по социальной политике Ярослав Нилов.

По закону маткапитал можно направить на:

  • улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • ежемесячные выплаты (при определенных условиях).

Авторы законопроекта отметили, что многодетные семьи (с тремя и более детьми) и с ребенком-инвалидом нуждаются в автомобиле, но рост цен на них делает покупку затруднительной. Поэтому депутаты предлагают разрешить этим категориям использовать маткапитал на приобретение машины.

Как указано в документе, авто может быть как новым, так и подержанным, но должно быть произведено в России; машину нельзя продать, отдать в залог либо передать кому-то другим способом в течение пяти лет с даты ее регистрации.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

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Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
23 июл 2024

Не нужно! Я избавился от машины в Москве, т.к. в ней нет необходимости, бесполезная штука для мазахистов стоящих в пробке. У нас есть шикарный общественный транспорт и лучшее в мире метро.

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