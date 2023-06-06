Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов
Законопроект, который позволит использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки — таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов, одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход», — рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Сейчас семьи, проживающие в домах блокированной застройки, не могут использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий, потому что такое жильё не попадает под определение «объект индивидуального жилищного строительства».
«Предлагаемые нормы позволят использовать средства материнского капитала на строительство, реконструкцию не только объектов индивидуального жилищного строительства, но и жилых домов блокированной застройки», — пояснил Груздев, добавив, что семьи также смогут расширять жилую площадь таких домов за счёт реконструкции.