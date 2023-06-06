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Новости
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Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов

Дата публикации: 06 июн 2023
Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов

Законопроект, который позволит использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки — таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов, одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход», — рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас семьи, проживающие в домах блокированной застройки, не могут использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий, потому что такое жильё не попадает под определение «объект индивидуального жилищного строительства».

«Предлагаемые нормы позволят использовать средства материнского капитала на строительство, реконструкцию не только объектов индивидуального жилищного строительства, но и жилых домов блокированной застройки», — пояснил Груздев, добавив, что семьи также смогут расширять жилую площадь таких домов за счёт реконструкции.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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