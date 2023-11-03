Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку»
Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку». По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами.
Условия программы
Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.
Посмотреть список регионов
Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса составляет — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. Купить квартиру или построить дом на Севере можно будет по сниженной ставке — 2% годовых.
В Арктической зоне проживает около 2,5 млн человек — рассчитываем, что программа будет так же востребована, как «Дальневосточная ипотека».
Приобрести недвижимость или построить дом по льготной программе для жителей Арктики смогут молодые семьи до 36 лет, родитель до 36 лет с одним или несколькими детьми до 19 лет, участники программы «Дальневосточный и Арктический гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также граждане, переехавшие из зоны проведения спецоперации.