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Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку»

Дата публикации: 03 нояб 2023
Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку»

Сбер запустил прием заявок на «Арктическую ипотеку». По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами.

Условия программы

Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Посмотреть список регионов

Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса составляет — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. Купить квартиру или построить дом на Севере можно будет по сниженной ставке — 2% годовых.

В Арктической зоне проживает около 2,5 млн человек — рассчитываем, что программа будет так же востребована, как «Дальневосточная ипотека».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Приобрести недвижимость или построить дом по льготной программе для жителей Арктики смогут молодые семьи до 36 лет, родитель до 36 лет с одним или несколькими детьми до 19 лет, участники программы «Дальневосточный и Арктический гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также граждане, переехавшие из зоны проведения спецоперации.

Подать заявку на «Арктическую ипотеку» онлайн на Домклик>>

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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