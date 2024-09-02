Льготную программу ипотеки в Туве просят продлить
Глава Тувы Владислав Ховалыг попросил президента России Владимира Путина возобновить льготную ипотечную программу в регионе.
Льготная программа в Туве действовала с сентября 2023 года по 30 июня 2024-го. В рамках нее можно было взять кредит по низкой ставке на покупку квартиры или частного дома на первичном рынке региона.
«Благодаря льготной ипотеке под 2% обеспечен резкий рост жилищного строительства. Строительство стало драйвером развития экономики. Прошу поддержать продление региональной льготной ипотечной программы», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Тувы.
По словам Ховалыга, в регионе каждый год оформляли 2,1 тыс. ипотечных договоров. При продлении программы в Туве будут ежегодно заключать до 1 тыс. сделок до 2030-го, отметил он.
В свою очередь, Путин заявил о необходимости наращивать ввод жилья в республике в условиях высокой рождаемости.
«Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости. Темпы жилищного строительства в регионе нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, в целом формировать более комфортные условия для жизни людей», — сказал Путин.
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