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Льготную ипотеку для молодоженов предложили запустить в России

Дата публикации: 18 окт 2023
Льготную ипотеку для молодоженов предложили запустить в России

Льготные программы ипотеки необходимо распространить на молодоженов. Такую мысль выразил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

«Льготные программы покупки жилья нужно распространить на молодоженов. Например, государственные сертификаты на часть первоначального взноса могли бы выдаваться молодоженам в возрасте до 30 лет. Кроме того, для этой категории заемщиков было бы целесообразно разработать на время строительства дома программы "молодежной" ипотеки с гибкими ставками», — отметил он.

По его словам, портрет среднего покупателя квартиры в России — гражданин 35-ти лет, у которого состоялась карьера, а также есть семья. В то же время спрос на жилье присутствует и со стороны молодежи, у которой пока недостаточно средств на такую покупку. Эксперт полагает, что разнообразие механизмов поддержки станет основой устойчивости рынка недвижимости после прекращения действия льготных программ с 1 июля 2024 года.

Также, согласно мнению специалиста, благодаря более доступным ипотечным программам на вторичку можно добиться повышения спроса на новостройки. Это Азизов связывает с продажами вторичного жилья для последующего улучшения жилищных условий.

«Таким способом пользуется не меньше 20% ипотечных заемщиков. Однако сейчас ставки на вторичном рынке кратно выше, чем на первичном, поэтому на данном этапе продажа квартиры, как правило, или откладывается, или квартира продается с большим дисконтом, что сужает возможности людей на первичном рынке», — заключил он.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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