Льготники начнут получать компенсации на оплату ЖКУ по единым стандартам с 1 июля
Правительство России утвердило единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. К ним относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Изменения начнут действовать с 1 июля 2023 года.
Компенсация на оплату ЖКУ для таких льготников составляет до 50% от суммы. Правительство утвердило единую форму заявления на получение компенсации и перечень документов, которые нужно предоставить при обращении за льготой.
Также срок принятия решений о предоставлении мер поддержки составит — не более 10 рабочих дней. Но местные власти могут ввести свои, дополнительные требования, если выплачивают компенсации из своих бюджетов.