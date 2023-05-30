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Льготники начнут получать компенсации на оплату ЖКУ по единым стандартам с 1 июля

Дата публикации: 30 мая 2023
Льготники начнут получать компенсации на оплату ЖКУ по единым стандартам с 1 июля

Правительство России утвердило единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. К ним относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Изменения начнут действовать с 1 июля 2023 года.

Компенсация на оплату ЖКУ для таких льготников составляет до 50% от суммы. Правительство утвердило единую форму заявления на получение компенсации и перечень документов, которые нужно предоставить при обращении за льготой.

Также срок принятия решений о предоставлении мер поддержки составит  — не более 10 рабочих дней. Но местные власти могут ввести свои, дополнительные требования, если выплачивают компенсации из своих бюджетов.

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Новости
Коммунальные услуги
Оплата ЖКХ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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