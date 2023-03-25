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Регионы получат право самим определять размер субсидий на оплату ЖКУ
Дата публикации: 25 мар 2023
Регионы России будут сами утверждать критерии предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Подписано постановление, в котором мы меняем правило предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Решение обусловлено тем, что «на местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъектов, каков средний доход семей», это позволит оказывать адресную помощь жителям, пояснил премьер-министр.
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Юля Тихонова
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