В России хотят отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ
В Госдуме разработали поправки в Жилищный кодекс РФ, которые снимают запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Об этом пишут «Известия». При этом если житель, получив субсидию, так и не оплатит квитанции, его субсидию передадут предприятиям ЖКХ.
Депутаты считают, что это поможет в борьбе с накоплением задолженности за коммуналку, которая бьет рекорды, и улучшит финансовое положение предприятий, а, значит, качество предоставления услуг.
Как рассказал один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, чтобы оформить субсидию, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.
«Если же гражданин заключил соответствующее соглашение, но нарушает его шесть месяцев подряд, право на получение льготы не теряется, но меняется форма ее предоставления. Субсидии направляют не самому льготнику, а напрямую предприятию ЖКХ», — сказал парламентарий.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении правительства.