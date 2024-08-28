Квартиры менее 35 «квадратов» предлагают запретить
В Госдуме предложили установить минимальную площадь для новых однокомнатных квартир на уровне 35 кв. м, двухкомнатных — 47. Об этом пишут «РИА Новости».
Такое обращение первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальная площадь «однушки» должна быть 28 кв. м, «двушки» — 44 кв. м.
«Считаю, необходимо ограничить минимальный размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами, двухкомнатных — 47. При этом доля однокомнатных и двухкомнатных квартир должна быть не более 50% от общего числа квартир в новых многоквартирных домах», — сказано в обращении.
Как заявил Гусев, для этого нужно законодательно запретить согласование новых строительных проектов, которые не соответствуют таким параметрам.
По мнению депутата, жилье площадью менее 28 «квадратов» не позволяет воспринимать его как семейное и не мотивируют заводить детей.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов».
Плюсы, минусы и риски при покупке микроквартир
Т.е однокомнатная менее 35 квадратов "не мотивирует заводить детей", а студия 22 квадрата этому способствует? Кто покупает студию? Те же молодые семьи или одиночки, но они же вступят в брак. И что в итоге? Студия 22 квадрата. Здесь своя математика: две студии по 22 квадрата не равны однокомнатной квартире 35 квадратов. А где молодой семье взять доплату? И захотят ли "объединять"? Вдруг "разбегутся"? Тогда у каждого останется "свой угол".
Игорь Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А что будут делать с уже существующими, "негабаритными" квартирами? 36-метровыми "2-ми", например?Переквалифицируют в однушки?(это было бы как раз правильно) Но что тогда делать с 29- метровами(например) однушками? "опустить" до студий? Но там есть отдельная кухня. Оставят существующие как есть? Непоняток много, короче.
Ольга С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.