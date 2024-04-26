Куда сходить в Москве на майских праздниках
Скоро длинные майские выходные, которые продлятся с 28 апреля по 1 мая включительно, а затем с 9 по 12 мая. Погода хорошая, дома сидеть не хочется, но чем же себя занять? Собрали для вас подборку мест, куда сходить в Москве на майских праздниках.
Где погулять на майских
На первых и вторых выходных прогноз погоды обещает быть подходящим для прогулок на свежем воздухе. Вот несколько идей, куда можно сходить в Москве.
Весенний фестиваль цветов в «Аптекарском огороде»
Уже в 23-ий раз в Ботаническом саду МГУ проходит фестиваль цветов. В начале мая вы можете полюбоваться тремя видами деревьев сакуры, абрикосов, черешни и миндаля.
Адрес: проспект Мира, д. 26, стр. 1 (м. «Проспект Мира»).
Стоимость: от 300 до 450 рублей.
Маркет «4 сезона»
Это один из самых больших регулярных маркетов в Москве с разнообразием участников-мастеров со всей страны. Здесь есть всё: от украшений и акссесуаров до детских игрушек.
На втором этаже места проведения вас будут ждать мастер-классы, где вы сможете попробовать себя в творчестве.
Когда: 27 и 28 апреля с 12:00 до 20:00.
Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7, Центр дизайна Artplay.
Стоимость: бесплатно.
Главный ботанический сад имени Цицина
Здесь открылась экспозиция «Японский сад», где представлено более 50 видов сакуры. В концепции сада лежит философия буддизма и японское понимание природы.
Адрес: ул. Ботаническая, 4 (м. «Владыкино»)
Стоимость: 500 рублей и 700 рублей, если покупаете билет с экскурсией.
Поплавать на теплоходе по Москве-реке
Сезон навигации уже стартовал, поэтому у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть Москву с воды, прокатившись на теплоходе.
Отправиться на речную прогулку можно с разных причалов Москвы. Самые популярные из них:
- «Киевский вокзал»;
- «Устьинский мост»;
- «Большой причал Парка Горького»;
- «Воробьёвы горы».
Также в столице есть речные трамваи — новый вид общественного транспорта. Пока действуют два маршрута: от причала «Киевский» до «Сердца столицы» и от «Печатников» до «Автозаводского моста».
Где пожарить шашлыки
Если у вас нет возможности поехать загород, то в некоторых парках столицы можно забронировать беседку и пожарить шашлыки. Таких в Москве пять:
- Парк у Борисовских прудов (станции метро «Домодедовская» и «Борисово»);
- Парк «Кузьминки-Люблино» (станции метро «Кузьминки» и «Люблино»);
- Заказник «Лианозовский» (станции метро «Лианозово» и «Алтуфьево»);
- Серебряный бор (станции метро «Крылатское», «Строгино» и «Народное ополчение»);
- Лесопарк «Кусково» (станции метро «Новогиреево», «Перово» и «Кусково»).
Забронировать место можно онлайн через единую билетную систему. Там же указаны адреса и цены.
Что посмотреть на майских
Если гулять надоело, а хочется открыть для себя что-то новое, можно сходить на выставку или экскурсию.
Флора России в аэропонике Флорариума
Это уникальная экспериментальная оранжерея в форме воронки. Экспозиция состоит из лекарственных, декоративных, хозяйственно-ценных и редких растений всей России.
Адрес: парк Зарядье.
Стоимость: от 500 рублей.
Расписание: вторник–воскресенье с 11:00 до 19:00.
Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая
Выставка-реконструкция всемирного наследия ЮНЕСКО и восьмого чуда света. Посетителей ждут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, реплики великолепных колесниц, оружия и предметов быта, галерея красочных национальных костюмов.
Адрес: ВДНХ, павильон №22.
Стоимость: от 550 рублей.
Расписание: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Искусство ХХ века
Выставка живописи русского искусства начала ХХ века. Монографические залы, посвящённые творчеству великих художников; залы коллекционеров; залы, рассказывающие о разнообразии художественных направлений ХХ века.
Адрес: ул. Крымский Вал, 10, Новая Третьяковка.
Стоимость: от 600 рублей.
Расписание: зависит от дня посещения, подробнее на сайте Третьяковской галереи.
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