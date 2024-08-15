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Контроль за управляющими компаниями в России ужесточат

Дата публикации: 15 авг 2024
Контроль за управляющими компаниями в России ужесточат

Если управляющую компанию лишат лицензии, ее учредитель не сможет создать вместо нее новую УК. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Поправки потребовались для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

Для получения лицензии на управление домом нужно соответствовать ряду требований, в том числе соискателя не должно быть в реестре лиц, чья лицензия аннулирована (реестр дисквалифицированных лиц).

Раньше это положение распространялось только на должностных лиц, а именно гендиректоров УК. Теперь же они будут касаться учредителей, доля которых в уставном компании превышала 50%.

«Таким образом, дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой УК как минимум в течение 3 лет — до тех пор, пока не будет исключен из реестра», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме этого, дисквалифицированный генеральный директор УК теперь не сможет стать учредителей управляющей организации с долей в уставном капитале более 50%.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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