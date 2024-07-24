В Минстрое заявили о завершении активного этапа роста цен на жилье
Активный этап роста стоимости недвижимости в России прошел, далее темпы не превысят 4-5%. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«По нашим ощущениям, активная фаза роста цен (на жилье — ред.) завершена. Дальше темпы не превысят 4-5% год к году, что соответствует ожиданиям инфляции», — сказал он в ходе круглого стола, посвященному вопросам недвижимости и ипотеки.
По словам Стасишина, за квартал стоимость квартир в новостройках увеличилась на 0,6%, на вторичном рынке она снизилась на 0,9%.
Замглавы Минстроя заявил, что темпы роста цен на «первичку» падают после пика в третьем квартала 2023-го из-за повышенного спроса. «И стоимость квартир в новостройках с сопоставимыми характеристиками в 2023 году выросла чуть больше, чем на 2%, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году», — добавил он.
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