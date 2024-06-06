Клиенты Сбера в мае взяли больше ипотечных кредитов, чем в апреле
Сбер в мае существенно нарастил выдачу ипотечных кредитов, с 194 млрд руб. (в апреле) до 270 млрд руб. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По ипотеке мы действительно видим больший рост, то есть мы ожидаем, что больше 270 млрд руб. мы выдадим в мае, в апреле мы выдавали около 194 млрд руб.
По словам Царева, в июне относительно мая ожидается небольшой прирост.
Ранее зампред правления Сбербанка заявил, что спрос на ипотеку с господдержкой в июне может быть очень высоким, затем он спадет и к августу-сентябрю выйдет на нормальный уровень.
1 июля завершается действие льготной программы «Господдержка», которая поддерживала высокий спрос на жилье в новостройках со стороны россиян. Кроме этого, должны измениться условия «Семейной ипотеки».
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