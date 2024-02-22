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Домклик упростил оформление ипотечных сделок с залоговой недвижимостью Сбера

Дата публикации: 22 фев 2024
Домклик упростил оформление ипотечных сделок с залоговой недвижимостью Сбера

Владельцам ипотечных квартир в Сбербанке больше не нужно предоставлять документы-основания при их продаже в ипотеку. Это нововведение значительно сокращает время выхода на сделку.

Документ-основание — это документ, на основании которого продавец получил в собственность недвижимость. В случае продажи залоговых объектов им является договор-купли продажи.

За последние два месяца Домклик провел более 2 тыс. сделок с залоговыми объектами Сбера без предоставления документов по недвижимости со стороны продавца. Мы видим, что за счет этого нововведения время выхода на сделку значительно сократилось.

Принято считать, что продажа квартиры в залоге – сложный и долгий процесс. Команда Домклик развенчивает этот миф и с помощью технологических разработок делает куплю-продажу залоговой недвижимости все более удобной и прозрачной для наших клиентов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Продавец может разместить объявление о продаже квартиры, которую покупал в ипотеку в Сбере, на Домклик. На нем будет отметка «Ускоренная сделка», сейчас таких объявлений около 30 тыс.

Так минимизируются и риски для покупателей такого жилья, поскольку банк уже проверил квартиру и документы продавца.

Приобрести квартиру в залоге у Сбера можно по программе «Ипотека на готовое жилье». Ставка по ней — от 16,7%, первоначальный взнос — от 10,1%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 100 млн руб. По программе можно купить любой объект, кроме комнаты и доли в праве собственности.

Также в залоге у Сбера можно купить и загородную недвижимость — по программе «Ипотека на загородную недвижимость и землю». Ставка по ней — от 17% годовых, первоначальный взнос — от 25,1%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 100 млн руб.

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Новости
Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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