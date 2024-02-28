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Сбер выдал ипотеку на рекордные 4,7 трлн рублей в 2023 году

Дата публикации: 28 фев 2024
Сбер выдал ипотеку на рекордные 4,7 трлн рублей в 2023 году

Клиенты Сбербанка оформили ипотечные кредиты на 4,7 трлн руб. в прошлом году.

В ноябре 2023-го Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф прогнозировал выдачу в 4,6 трлн руб. Прирост по отношению к 2022 году, таким образом, должен был составить примерно 80%, к 2021-му — порядка 60%.

Повышенный спрос на ипотеку прежде всего связан с ужесточением условий по льготным программам. Выдачи в четвертом квартале 2023-го составили 1,4 трлн руб. Ипотечный портфель за этот же период вырос на 8,2%, а с начала года — на 34,9%, составив 10,2 трлн руб.

По итогам прошлого года доля Сбербанка на рынке ипотеки увеличилась на 2,1%, до 55,9%.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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