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Семейная ипотека в Сбере стала доступна семьям с двумя и более детьми младше 18 лет

Дата публикации: 30 дек 2022
Семейная ипотека в Сбере стала доступна семьям с двумя и более детьми младше 18 лет

Получить семейную ипотеку в Сбере по льготной ставке в январе 2023 года смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет, при этом сроки их рождения не имеют значения. Ранее постановление о расширении условий ипотечной программы подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Сейчас семейная ипотека доступна только семьям, где дети родились в 2018 году и позже, или есть ребёнок с инвалидностью.

«Мы поддерживаем решение Правительства РФ о расширении "Семейной ипотеки" за счет смягчения требований к её получателям. Уверен, что программа останется очень востребованной, ведь теперь переехать в новую квартиру или дом смогут родители с детьми более старшего возраста, которые раньше не соответствовали условиям программы. Подать заявку можно онлайн на Домклик — это надёжно, безопасно, удобно и очень быстро. Там же можно получить весь комплекс сопутствующих услуг — от поиска подходящего жилья до регистрации собственности недвижимости».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Оформить такую ипотеку в Сбере можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке). 

Рассмотрение заявок и выдачи таких ипотечных кредитов начнутся после вступления в силу решения Правительства России.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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