Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом
27 марта 2024 года в городе Игарка, Красноярский край, была проведена первая ипотечная сделка в офисе Сбера.
Город Игарка относится к районам Крайнего Севера. Он находится в 1330 км к северу от Красноярска. Расположен за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Ранее, чтобы получить ипотеку, жители удаленного северного города были вынуждены вылетать в Красноярск. Теперь клиенты могут оформить всё на месте.
Такая возможность появилась благодаря расширению списка ипотечных офисов Сбера за полярным кругом.
Сделка прошла с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, в качестве первоначального взноса использовался материнский капитал.
Подать заявку на получение ипотеки, теперь и за полярным кругом, можно на Домклик.