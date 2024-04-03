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Новости
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Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом

Дата публикации: 03 апр 2024
Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом

27 марта 2024 года в городе Игарка, Красноярский край, была проведена первая ипотечная сделка в офисе Сбера.

Город Игарка относится к районам Крайнего Севера. Он находится в 1330 км к северу от Красноярска. Расположен за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Ранее, чтобы получить ипотеку, жители удаленного северного города были вынуждены вылетать в Красноярск. Теперь клиенты могут оформить всё на месте.

Такая возможность появилась благодаря расширению списка ипотечных офисов Сбера за полярным кругом.

Сделка прошла с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, в качестве первоначального взноса использовался материнский капитал.

Подать заявку на получение ипотеки, теперь и за полярным кругом, можно на Домклик.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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