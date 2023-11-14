Домклик запустил новый сервис «Моя Недвижимость»
Домклик запустил новый сервис «Моя Недвижимость» на своём официальном сайте и в мобильном приложении. Теперь клиенты могут решать вопросы, связанные с недвижимостью, в одном месте — узнать рыночную стоимость, удаленно решить вопросы по ипотеке, заказать переезд или воспользоваться сервисом аренды.
Сервис актуален для всех людей, у кого есть одно или несколько жилых помещений — вся информация о них будет храниться в едином разделе.
С помощью развития и запуска новых сервисов мы в Домклик стремимся снять с наших клиентов часть рутинных забот и сделать их жизнь проще. Мы поддерживаем пользователей не только в рамках ипотеки и сделок купли-продажи, но и даём максимальную заботу по всем вопросам с недвижимостью.
С сервисом «Моя Недвижимость» наши клиенты получат возможность решать самые разнообразные вопросы, связанные с их жильём — от переезда до сбора показаний счётчиков, — в одном пространстве, где все функции продуманы до мелочей и интуитивно понятны каждому.
Какие функции есть в сервисе «Моя Недвижимость» прямо сейчас
Переезд
Помогает пользователям быстро и удобно организовать переезд — от заказа коробок и упаковочной пленки до вызова грузчиков и грузового транспорта. Сервис включает несколько готовых решений, основанных на типовых метражах квартир, и возможность выбрать все опции вручную, по потребностям.
Оценка рыночной стоимости недвижимости
Домклик сравнит недвижимость с похожими вариантами в объявлениях и ипотечных сделках, проведённых в Сбербанке. В отчёте о рыночной цене будет учтён адрес, характеристики дома, этаж и наличие ремонта в квартире.
Доступ к личному кабинету заёмщика по ипотеке
Клиенты, которые пользуются ипотекой Сбербанка, могут заказывать и получать справки об остатке долга по ипотеке, оформлять страховки, получать отчёты об оценке, проверять статусы снятия обременения и так далее — все самые востребованные услуги по сопровождению ипотеки для каждого объекта будут аккумулированы в личном кабинете.
Органайзер заметок
В нём пользователи смогут собрать важные данные о недвижимости, которую они купили, снимают или сдают, или в которой живут. Это могут быть фотографии, пароли от домофона или Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счётчиков, дизайн-проект и строительные сметы.
Кто может пользоваться сервисом
Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов.
Также скоро в сервисе «Моя Недвижимость» появятся новые услуги, которые позволят эффективно решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.
Сервис «Моя Недвижимость» удобно использовать на сайте или в мобильном приложении Домклик.