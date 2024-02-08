На Домклик можно заказать переезд под ключ
СберТранспорт и Домклик запустили услугу в сервисе «Моя недвижимость», с помощью которой можно безопасно и с удобством организовать переезд: вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал.
Пользователь может выбрать из нескольких готовых предложений по переезду, которые сформировали на основе стандартных размеров квартир, или создать заказ сам.
В Домклик мы стремимся предложить людям решать все вопросы с недвижимостью удобно, технологично и дружелюбно. Мы рады, что благодаря партнерству с коллегами из СберТранспорта такой важный этап, как переезд, стал для наших клиентов максимально простым, быстрым и безопасным процессом.
Как воспользоваться услугой
Заказать переезд под ключ можно в разделе «Моя недвижимость» на сайте или в мобильном приложении Домклик. В заявке нужно указать дату и время, в которые удобно принять специалистов сервиса, а также информацию о грузе: количество коробок и крупногабаритных предметов для перевозки.
Сервис автоматически рассчитает стоимость. К заказу можно добавить коробку, пузырчатую и стрейч-пленку, скотч. Цена услуги зависит от параметров заказа, таких как город, расстояние, тип автомобиля и дополнительные услуги.
«Мы продолжаем развивать нашу инновационную платформу СберТранспорт, которая позволяет управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг в одном окне. Платформа экономит бюджет, автоматизирует процессы, снижает операционные риски и подходит компаниям любой отрасли и любого масштаба. А теперь не только компаниям, но и частным лицам. Интеграция СберТранспорта с Домклик делает переезд проще, ведь это тоже процесс, который можно и нужно автоматизировать», — отметил вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов.