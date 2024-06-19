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Новости
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Каждый второй заказчик выбирает одноэтажный дом — аналитика Домклик

Дата публикации: 19 июн 2024
Каждый второй заказчик выбирает одноэтажный дом — аналитика Домклик

Более 50% пользователей раздела «Построить дом» на Домклик интересуются одноэтажными домами. Об этом рассказал Игорь Шестеряков, исполнительный директор по развитию Витрины Домклик, на конференции по загородной недвижимости в рамках Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

По данным сервиса, интересы заказчиков в части этажности домов распределились следующим образом:

  • 53% пользователей — выбирают одноэтажные дома
  • 31% — двухэтажные
  • 4% — трёхэтажные

Что касается технологии строительства, то чаще всего пользователи интересуются каменными домами (32%). 10% заказчиков выбирают дома из дерева и 7% — отдают предпочтение каркасной технологии.

В среднем один пользователь просматривает от 2 до 4 проектов. Наиболее интересные блоки, на которые обращают внимание потенциальные заказчики в карточке проекта:

  • планировка
  • характеристики проекта
  • фотографии

В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

На сегодняшний день в разделе представлено более 8 тыс. строительных компаний. 

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Ипотека на ИЖС
ИЖС
Domclick Digital Day
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
20 июн 2024

Одноэтажный дом - это не дом, а колбаса. В здравом уме такое никто не купит.

Домклик
25 июн 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились мнением)

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