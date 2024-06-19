Каждый второй заказчик выбирает одноэтажный дом — аналитика Домклик
Более 50% пользователей раздела «Построить дом» на Домклик интересуются одноэтажными домами. Об этом рассказал Игорь Шестеряков, исполнительный директор по развитию Витрины Домклик, на конференции по загородной недвижимости в рамках Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
По данным сервиса, интересы заказчиков в части этажности домов распределились следующим образом:
- 53% пользователей — выбирают одноэтажные дома
- 31% — двухэтажные
- 4% — трёхэтажные
Что касается технологии строительства, то чаще всего пользователи интересуются каменными домами (32%). 10% заказчиков выбирают дома из дерева и 7% — отдают предпочтение каркасной технологии.
В среднем один пользователь просматривает от 2 до 4 проектов. Наиболее интересные блоки, на которые обращают внимание потенциальные заказчики в карточке проекта:
- планировка
- характеристики проекта
- фотографии
В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
На сегодняшний день в разделе представлено более 8 тыс. строительных компаний.
Одноэтажный дом - это не дом, а колбаса. В здравом уме такое никто не купит.
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