Каждое седьмое объявление на Домклик генерируется с помощью GigaChat
Опция составления объявлений о продаже недвижимости с помощью нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API — появилась на Домклик в начале мая этого года и стремительно набирает популярность среди пользователей сервиса.
Первая интеграция GigaChat и Домклик состоялась в конце 2023 года и была предназначена для объявлений о сдаче в аренду объектов недвижимости.
Так, у пользователей появилась возможность всего за несколько секунд составлять лаконичное объявление, которое рассказывает о преимуществах объекта, привлекает к нему внимание и помогает найти покупателя. Далее опция была масштабирована и на объявления о продаже.
GigaChat и Домклик сегодня
- С начала мая более 10 тыс. клиентов воспользовались услугой
- Количество сгенерированных описаний составило более 13 тыс.
- Каждое 7 объявление на витрине, размещенное физическими лицами, сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
- Каждое 5 объявление, составленное с GigaChat, получает отклик в течение нескольких дней после размещения
Как создать объявление вместе с нейросетью
Чтобы бесплатно создать описание с помощью искусственного интеллекта, в разделе размещения объявлений на Домклик нужно подробно заполнить все поля: указать цель, цену и условия сделки, тип, адрес и все параметры недвижимости, а также добавить фотографии.
После этого в поле «Описание» останется только выбрать опцию «Сгенерировать с помощью GigaChat». На основе всех этих данных искусственный интеллект сгенерирует описание, подсветив все преимущества предложения.
Вы можете оставить первый.