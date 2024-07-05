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Каждое седьмое объявление на Домклик генерируется с помощью GigaChat

Дата публикации: 05 июл 2024
Каждое седьмое объявление на Домклик генерируется с помощью GigaChat
Содержание

Опция составления объявлений о продаже недвижимости с помощью нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API — появилась на Домклик в начале мая этого года и стремительно набирает популярность среди пользователей сервиса.

Первая интеграция GigaChat и Домклик состоялась в конце 2023 года и была предназначена для объявлений о сдаче в аренду объектов недвижимости.

Так, у пользователей появилась возможность всего за несколько секунд составлять лаконичное объявление, которое рассказывает о преимуществах объекта, привлекает к нему внимание и помогает найти покупателя. Далее опция была масштабирована и на объявления о продаже.

GigaChat и Домклик сегодня

  • С начала мая более 10 тыс. клиентов воспользовались услугой
  • Количество сгенерированных описаний составило более 13 тыс.
  • Каждое 7 объявление на витрине, размещенное физическими лицами, сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
  • Каждое 5 объявление, составленное с GigaChat, получает отклик в течение нескольких дней после размещения

Как создать объявление вместе с нейросетью

Чтобы бесплатно создать описание с помощью искусственного интеллекта, в разделе размещения объявлений на Домклик нужно подробно заполнить все поля: указать цель, цену и условия сделки, тип, адрес и все параметры недвижимости, а также добавить фотографии. 

После этого в поле «Описание» останется только выбрать опцию «Сгенерировать с помощью GigaChat». На основе всех этих данных искусственный интеллект сгенерирует описание, подсветив все преимущества предложения.

Как быстро и безопасно продать квартиру
Новости
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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