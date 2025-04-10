Какие жилые комплексы планируют строить в 2025 году в Москве
Какие районы Москвы сегодня активно застраиваются новыми жилыми комплексами и представляют интерес для девелоперов? Как изменился облик современного ЖК за последние 10 лет? Какие проекты будут запущены в этом году и в чём их особенности?
Отвечаем на эти другие вопросы вместе с представителями крупных компаний–застройщиков.
Как сегодня проектируют жилые комплексы
Эксперты сходятся во мнении, что за последние 10 лет подход к созданию жилых комплексов, особенно в высокобюджетных сегментах, претерпел существенные изменения, отражая сдвиг в ценностях и ожиданиях клиентов.
Скажем, в начале 2010-х годов элитные проекты, как правило, представляли собой небольшие клубные дома с ограниченным количеством квартир (до 30) и минимальной придомовой территорией. Акцент делался на престижности локации, например, на «Золотой миле» в Москве, и конфиденциальности.
Сегодня девелоперы все чаще обращаются к концепции «третьего места», которая подразумевает создание пространств для общения, досуга и саморазвития. Такие пространства могут включать в себя коворкинг-зоны, спортивные площадки, детские игровые зоны, кафе и рестораны, велнес-студии, а также зеленые зоны для отдыха и ретрита. Такой подход позволяет жителям не только комфортно жить, но и заботиться о своем здоровье, активно взаимодействовать друг с другом, создавая чувство общности.
Планировки квартир
Представления жителей новостроек о функциональности и комфорте сегодня тоже изменились.
В компании MR Group подчеркнули, что в планировке квартир сейчас акцент приходится на рациональное использование метража, а не просто на количество. квадратов. Популярностью пользуются квартиры с выделенными зонами для работы, отдыха и личного пространства для каждого члена семьи, дополнительными ванными комнатами и большим количеством окон, панорамным остеклением.
«Пространства квартир становятся с одной стороны более функциональными и компактными, что сказывается на цене, а с другой — более продуманными и удобными для жизни. Это касается, например, мест хранения, которые удачно встраиваются в помещения коридоров, или балконов, которые мы все чаще стараемся расширить, чтобы жильцы могли там оборудовать небольшой спортивный уголок или кабинет», — рассказывает Павел Брызгалов, заместитель директора по разработке продукта ГК «А101».
Изменение подхода к планировочным решениям подтверждают и в компании ПИК. Сегодня в подавляющем большинстве проектов девелопера клиент может выбрать мастер-спальни с собственной ванной и выделенной зоной для гардероба, лоты с компактной кухней-нишей, постирочной, сквозным санузлом.
Придомовая территория и архитектура
Благоустройство дворов также претерпело изменения. Жилые комплексы включают в себя дворы без машин, детские площадки для разных возрастных групп, зеленые зоны и даже целые парки с искусственными водоемами и скульптурными украшениями.
За последние 10 лет заметно изменился и архитектурный облик. Почти все жилые комплексы разрабатываются по индивидуальным проектам. Девелоперы все чаще стремятся отразить локальную идентичность в своих проектах, придать им уникальный характер, поддержав выбор своих покупателей возможностью стать частью определенного комьюнити, близкого по духу сообщества.
Если 5–10 лет назад архитектура жилых комплексов была типовой и лаконичной, то сегодня мы видим усложнение форм и разнообразие решений даже в комфорт- и эконом-классе.
Поэтому в ПИК появилась «Серия плюс», которая воплощает современные принципы эстетики: сложный массинг, разнообразную детализацию фасадов и множество типов окон и летних помещений, применение качественных и долговечных материалов. Всё это делает среду визуально насыщенной, тактильной и привлекательной для жизни.
Фасады становятся выразительнее, появляются новые элементы: эркеры, личные террасы, галереи и угловые балконы. Во входных группах теперь есть места для ожидания с мягкой мебелью, гостевые санузлы, лапомойки и колясочные. Кроме того, лобби выполнены по обновленному дизайн-проекту.
Социальная инфраструктура
Сегодня покупателям принципиально важно наличие в пешей доступности хорошей школы и пространств для досуга детей.
«Мы видим эту потребность и стремимся не просто закладывать соответствующую инфраструктуру в проекты, а привлекать действительно сильные образовательные учреждения. Например, в жилом комплексе City Bay открывается филиал Курчатовской школы, которая стабильно входит в топ-20 учебных заведений Москвы. В «Метрополии» будет работать школа имени маршала Чуйкова — также в числе ведущих по рейтингу. Такой подход позволяет сразу формировать полноценную комфортную среду для семей с детьми и делает выбор нового жилья более осмысленным. Кроме того, образовательные объекты становятся важным элементом районной инфраструктуры, способствуют развитию города в целом» — рассказывает Леонид Савков из MR Group.
За последние годы мы существенно продвинулись в вопросе развития жилых районов как нашего основного продукта. В первую очередь мы существенно усовершенствовали социальные объекты — школы ГК «А101» строятся на основании самых последних российских и международных наработок в области архитектуры и педагогики.
Существенные изменения можно отметить и в вопросе создания общественных пространств. Например, в жилом районе Прокшино мы возводим одноименный бизнес-квартал, там же запущена работа по созданию спортивно-событийного кластера с аквакурортом и горнолыжным склоном. Еще 10 лет назад в российской девелоперской практике такой подход было очень сложно представить.
Застройщики комплексно подходят к строительству и не только обращают внимание на перспективы локации, но и создают собственную экосистему: школы, детские сады, поликлиники, коммерция на первых этажах домов, а также общественные пространства. Это позволяет закрыть самые важные потребности жителей, делает любую локацию более привлекательной и значительно поднимает спрос на проекты.
Например, в Очаково-Матвеевском компания ПИК реализует Матвеевский кластер. Это формат застройки, в рамках которого были объединены сразу четыре жилых квартала, а вместе с этим и инфраструктура этих проектов. Всего в Матвеевском кластере предусмотрено пять детских садов, три средние и две начальные школы, SportHub Extreme.
В 2024 году ПИК запустил масштабный жилой квартал, который значительно изменит облик района Москворечье-Сабурово. Помимо архитектурного разнообразия (в проекте предусмотрено более 80 уникальных типов фасадов), жилой квартал даст городу новую инфраструктуру и рабочие места. Например, на территории проекта будет построено сразу четыре образовательных объекта, где смогут учиться порядка 5000 детей.
В 2024 году ПИК запустил проект «Серии плюс» — «2-й Иртышский» на востоке Москвы. Помимо жилых корпусов, здесь также появится школа, детский сад, пешеходный бульвар и спортивная инфраструктура.
Где строятся новые проекты
В целом потенциал новых проектов в Москве во многом связан с программой редевелопмента промышленных зон, которая открывает доступ к площадкам под строительство современных жилых кварталов.
Рассмотрим несколько популярных локаций на примере проектов застройщика MR Group. В 2024 году компания вывела на рынок пять проектов в районах с высоким потенциалом для жилищной застройки. Два из них находятся на северо-западе Москвы, еще два — в западной части города, и один — на северо-востоке столицы.
- Лидером можно назвать район Покровское-Стрешнево, где отмечается рост спроса бизнес-класса: на этот сегмент приходится уже 67% продаж. Район привлекает застройщиков и покупателей сочетанием транспортной доступности и уникального природного окружения — рядом расположен одноименный природный парк площадью 222 гектара. Здесь реализуется гармонично вписанный в структуру зеленых зон столицы мультиквартал CITYZEN.
- Соседний район Хорошево-Мневники также входит в число наиболее востребованных точек города: в 2024-м в этой локации было реализовано почти 200 тыс. кв. м жилья. Район активно развивается, частично входит в зону «Большого Сити» и граничит с Серебряным бором — одним из крупнейших природных кластеров Москвы. Интерес к локации подогревает премиальный комплекс JOIS, который обогатил архитектурный облик района и стал одной из доминант.
- Можайский район тоже демонстрирует устойчивый рост: в прошлом году MR Group представила здесь сразу два проекта бизнес-класса — VEER и SET. Оба формируют качественно новую городскую среду с экосистемой для прогрессивной аудитории и инфраструктурой для различных сценариев жизни. В том числе для воспитания и развития детей возводится один из крупнейших школьных комплексов города.
- Еще одна точка притяжения — Алексеевский район, где мы возводим премиальный дом МИRА. Район стабильно востребован благодаря транспортной доступности, балансу между развитой городской средой и спокойной жилой застройкой, а также историческому культурному контексту.
Также нельзя не отметить локацию, которая обладает очень высоким потенциалом в части девелопмента — это Новомосковский административный округ. Например, проекты застройщика ГК «А101» на столичном рынке сосредоточены в основном в Новой Москве.
Именно здесь располагается основной земельный банк ГК «А101» и именно здесь есть подходящие площади для проектов комплексного развития территорий, рассказывают в компании. Этот формат предполагает, помимо строительства жилья, возведение полного комплекса объектов социальной и рекреационной инфраструктуры, а также создание достаточного количества мест приложения труда. И именно он наиболее востребован у покупателей, по данным девелопера.
Новые ЖК Москвы в 2025 году: что в планах у застройщиков
Несмотря на колебания рынка, опрошенные застройщики сегодня демонстрируют расширение своего портфеля недвижимости. Так, в 2024 году девелопер MR Group заявил о запуске пяти новых проектов, а уже в марте 2025-го был дан старт продаж нового корпуса в проекте SET.
Также в планах компании запуск абсолютно нового для девелопера направления — строительство масштабного многофункционального жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, недалеко от деревни Ликино. Проект предусматривает застройку 200 гектаров земли: в его состав войдут многоквартирные и клубные дома, таунхаусы и коттеджи, что позволит удовлетворить разнообразные запросы покупателей. На территории планируется строительство спортивного комплекса, школы и двух детских садов.
Общая площадь первой очереди проекта составит 170 000 кв. м жилья и 40 000 кв. м объектов инфраструктуры. Запуск первого этапа запланирован на 2028 год.
В планах ПИК на 2025 год — запуск порядка девяти новых проектов в Московском регионе. Кроме того, компания продолжит строительство и развитие уже существующих жилых кварталов: здесь появятся новые корпуса, школы, детские сады и поликлиники, а также общественные пространства.
ГК «А101» работает над выводом на рынок новых проектов и новых очередей районов, которые уже находятся в стадии реализации. Мы специализируемся на формате комплексного развития территории (КРТ), как правило по схеме green-field, и новые проекты также будут реализованы в этом формате. Они будут расположены в регионах, где мы уже присутствуем — в Москве и Ленинградской области.
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