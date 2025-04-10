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Какие жилые комплексы планируют строить в 2025 году в Москве

Дата публикации: 10 апр 2025
Какие жилые комплексы планируют строить в 2025 году в Москве

Какие районы Москвы сегодня активно застраиваются новыми жилыми комплексами и представляют интерес для девелоперов? Как изменился облик современного ЖК за последние 10 лет? Какие проекты будут запущены в этом году и в чём их особенности?

Отвечаем на эти другие вопросы вместе с представителями крупных компаний–застройщиков.

Как сегодня проектируют жилые комплексы

Эксперты сходятся во мнении, что за последние 10 лет подход к созданию жилых комплексов, особенно в высокобюджетных сегментах, претерпел существенные изменения, отражая сдвиг в ценностях и ожиданиях клиентов. 

Скажем, в начале 2010-х годов элитные проекты, как правило, представляли собой небольшие клубные дома с ограниченным количеством квартир (до 30) и минимальной придомовой территорией. Акцент делался на престижности локации, например, на «Золотой миле» в Москве, и конфиденциальности.

Сегодня девелоперы все чаще обращаются к концепции «третьего места», которая подразумевает создание пространств для общения, досуга и саморазвития. Такие пространства могут включать в себя коворкинг-зоны, спортивные площадки, детские игровые зоны, кафе и рестораны, велнес-студии, а также зеленые зоны для отдыха и ретрита. Такой подход позволяет жителям не только комфортно жить, но и заботиться о своем здоровье, активно взаимодействовать друг с другом, создавая чувство общности. 

Фото эксперта
Леонид Савков
заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу, компания MR Group

Планировки квартир

Представления жителей новостроек о функциональности и комфорте сегодня тоже изменились.

В компании MR Group подчеркнули, что в планировке квартир сейчас акцент приходится на рациональное использование метража, а не просто на количество. квадратов. Популярностью пользуются квартиры с выделенными зонами для работы, отдыха и личного пространства для каждого члена семьи, дополнительными ванными комнатами и большим количеством окон, панорамным остеклением.

«Пространства квартир становятся с одной стороны более функциональными и компактными, что сказывается на цене, а с другой — более продуманными и удобными для жизни. Это касается, например, мест хранения, которые удачно встраиваются в помещения коридоров, или балконов, которые мы все чаще стараемся расширить, чтобы жильцы могли там оборудовать небольшой спортивный уголок или кабинет», — рассказывает Павел Брызгалов, заместитель директора по разработке продукта ГК «А101».

Изменение подхода к планировочным решениям подтверждают и в компании ПИК. Сегодня в подавляющем большинстве проектов девелопера клиент может выбрать мастер-спальни с собственной ванной и выделенной зоной для гардероба, лоты с компактной кухней-нишей, постирочной, сквозным санузлом.

Придомовая территория и архитектура

Благоустройство дворов также претерпело изменения. Жилые комплексы включают в себя дворы без машин, детские площадки для разных возрастных групп, зеленые зоны и даже целые парки с искусственными водоемами и скульптурными украшениями.

За последние 10 лет заметно изменился и архитектурный облик. Почти все жилые комплексы разрабатываются по индивидуальным проектам. Девелоперы все чаще стремятся отразить локальную идентичность в своих проектах, придать им уникальный характер, поддержав выбор своих покупателей возможностью стать частью определенного комьюнити, близкого по духу сообщества.

Если 5–10 лет назад архитектура жилых комплексов была типовой и лаконичной, то сегодня мы видим усложнение форм и разнообразие решений даже в комфорт- и эконом-классе.

Поэтому в ПИК появилась «Серия плюс», которая воплощает современные принципы эстетики: сложный массинг, разнообразную детализацию фасадов и множество типов окон и летних помещений, применение качественных и долговечных материалов. Всё это делает среду визуально насыщенной, тактильной и привлекательной для жизни.

Фасады становятся выразительнее, появляются новые элементы: эркеры, личные террасы, галереи и угловые балконы. Во входных группах теперь есть места для ожидания с мягкой мебелью, гостевые санузлы, лапомойки и колясочные. Кроме того, лобби выполнены по обновленному дизайн-проекту.

Фото эксперта
Алексей Трубников
Директор финансовых продуктов ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Проект Матвеевский парк
Проект Матвеевский парк

Социальная инфраструктура

Сегодня покупателям принципиально важно наличие в пешей доступности хорошей школы и пространств для досуга детей.

«Мы видим эту потребность и стремимся не просто закладывать соответствующую инфраструктуру в проекты, а привлекать действительно сильные образовательные учреждения. Например, в жилом комплексе City Bay открывается филиал Курчатовской школы, которая стабильно входит в топ-20 учебных заведений Москвы. В «Метрополии» будет работать школа имени маршала Чуйкова — также в числе ведущих по рейтингу. Такой подход позволяет сразу формировать полноценную комфортную среду для семей с детьми и делает выбор нового жилья более осмысленным. Кроме того, образовательные объекты становятся важным элементом районной инфраструктуры, способствуют развитию города в целом» — рассказывает Леонид Савков из MR Group.

За последние годы мы существенно продвинулись в вопросе развития жилых районов как нашего основного продукта. В первую очередь мы существенно усовершенствовали социальные объекты — школы ГК «А101» строятся на основании самых последних российских и международных наработок в области архитектуры и педагогики.

Существенные изменения можно отметить и в вопросе создания общественных пространств. Например, в жилом районе Прокшино мы возводим одноименный бизнес-квартал, там же запущена работа по созданию спортивно-событийного кластера с аквакурортом и горнолыжным склоном. Еще 10 лет назад в российской девелоперской практике такой подход было очень сложно представить.

Фото эксперта
Павел Брызгалов
заместитель директора по разработке продукта, ГК «А101» 
Образовательный центр, ЖК Прокшино
Образовательный центр, ЖК Прокшино

Застройщики комплексно подходят к строительству и не только обращают внимание на перспективы локации, но и создают собственную экосистему: школы, детские сады, поликлиники, коммерция на первых этажах домов, а также общественные пространства. Это позволяет закрыть самые важные потребности жителей, делает любую локацию более привлекательной и значительно поднимает спрос на проекты.

Например, в Очаково-Матвеевском компания ПИК реализует Матвеевский кластер. Это формат застройки, в рамках которого были объединены сразу четыре жилых квартала, а вместе с этим и инфраструктура этих проектов. Всего в Матвеевском кластере предусмотрено пять детских садов, три средние и две начальные школы, SportHub Extreme.

В 2024 году ПИК запустил масштабный жилой квартал, который значительно изменит облик района Москворечье-Сабурово. Помимо архитектурного разнообразия (в проекте предусмотрено более 80 уникальных типов фасадов), жилой квартал даст городу новую инфраструктуру и рабочие места. Например, на территории проекта будет построено сразу четыре образовательных объекта, где смогут учиться порядка 5000 детей.

В 2024 году ПИК запустил проект «Серии плюс» — «2-й Иртышский» на востоке Москвы. Помимо жилых корпусов, здесь также появится школа, детский сад, пешеходный бульвар и спортивная инфраструктура.

Где строятся новые проекты

В целом потенциал новых проектов в Москве во многом связан с программой редевелопмента промышленных зон, которая открывает доступ к площадкам под строительство современных жилых кварталов.

Рассмотрим несколько популярных локаций на примере проектов застройщика MR Group. В 2024 году компания вывела на рынок пять проектов в районах с высоким потенциалом для жилищной застройки. Два из них находятся на северо-западе Москвы, еще два — в западной части города, и один — на северо-востоке столицы.

  • Лидером можно назвать район Покровское-Стрешнево, где отмечается рост спроса бизнес-класса: на этот сегмент приходится уже 67% продаж. Район привлекает застройщиков и покупателей сочетанием транспортной доступности и уникального природного окружения — рядом расположен одноименный природный парк площадью 222 гектара. Здесь реализуется гармонично вписанный в структуру зеленых зон столицы мультиквартал CITYZEN.
Мультиквартал CITYZEN
Мультиквартал CITYZEN
  • Соседний район Хорошево-Мневники также входит в число наиболее востребованных точек города: в 2024-м в этой локации было реализовано почти 200 тыс. кв. м жилья. Район активно развивается, частично входит в зону «Большого Сити» и граничит с Серебряным бором — одним из крупнейших природных кластеров Москвы. Интерес к локации подогревает премиальный комплекс JOIS, который обогатил архитектурный облик района и стал одной из доминант.
  • Можайский район тоже демонстрирует устойчивый рост: в прошлом году MR Group представила здесь сразу два проекта бизнес-класса — VEER и SET. Оба формируют качественно новую городскую среду с экосистемой для прогрессивной аудитории и инфраструктурой для различных сценариев жизни. В том числе для воспитания и развития детей возводится один из крупнейших школьных комплексов города.
  • Еще одна точка притяжения — Алексеевский район, где мы возводим премиальный дом МИRА. Район стабильно востребован благодаря транспортной доступности, балансу между развитой городской средой и спокойной жилой застройкой, а также историческому культурному контексту.

Также нельзя не отметить локацию, которая обладает очень высоким потенциалом в части девелопмента — это Новомосковский административный округ. Например, проекты застройщика ГК «А101» на столичном рынке сосредоточены в основном в Новой Москве.

Именно здесь располагается основной земельный банк ГК «А101» и именно здесь есть подходящие площади для проектов комплексного развития территорий, рассказывают в компании. Этот формат предполагает, помимо строительства жилья, возведение полного комплекса объектов социальной и рекреационной инфраструктуры, а также создание достаточного количества мест приложения труда. И именно он наиболее востребован у покупателей, по данным девелопера.

Новые ЖК Москвы в 2025 году: что в планах у застройщиков

Несмотря на колебания рынка, опрошенные застройщики сегодня демонстрируют расширение своего портфеля недвижимости. Так, в 2024 году девелопер MR Group заявил о запуске пяти новых проектов, а уже в марте 2025-го был дан старт продаж нового корпуса в проекте SET

Также в планах компании запуск абсолютно нового для девелопера направления — строительство масштабного многофункционального жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, недалеко от деревни Ликино. Проект предусматривает застройку 200 гектаров земли: в его состав войдут многоквартирные и клубные дома, таунхаусы и коттеджи, что позволит удовлетворить разнообразные запросы покупателей. На территории планируется строительство спортивного комплекса, школы и двух детских садов.

Общая площадь первой очереди проекта составит 170 000 кв. м жилья и 40 000 кв. м объектов инфраструктуры. Запуск первого этапа запланирован на 2028 год.

В планах ПИК на 2025 год — запуск порядка девяти новых проектов в Московском регионе. Кроме того, компания продолжит строительство и развитие уже существующих жилых кварталов: здесь появятся новые корпуса, школы, детские сады и поликлиники, а также общественные пространства.

ГК «А101» работает над выводом на рынок новых проектов и новых очередей районов, которые уже находятся в стадии реализации. Мы специализируемся на формате комплексного развития территории (КРТ), как правило по схеме green-field, и новые проекты также будут реализованы в этом формате. Они будут расположены в регионах, где мы уже присутствуем — в Москве и Ленинградской области. 

Фото эксперта
Павел Брызгалов
заместитель директора по разработке продукта, ГК «А101» 
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Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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