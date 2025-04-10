Свыше 3,8 млн семей переехали в новое жилье благодаря льготной ипотеке
Порядка 3,8 млн российских семей приобрели новое жильё по льготным программам ипотеки с момента их появления. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ (оператор льготных жилищных программ) Виталий Мутко.
«За пять лет — практически за период действия этих программ — 3,8 млн граждан получили поддержку через нас как оператора», — сказал Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
После завершения действия массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года и на фоне роста рыночных ставок замечено снижение спроса на жильё, заметил Виталий Мутко.
По его словам, рынку могут потребоваться новые меры поддержки: сокращение ввода новых многоквартирных домов может привести к тому, что объём предложений в 2027-2028 годах вероятно уменьшится, добавил он.
Доля льготной ипотеки в общем объёме выдач в Сбере приближается к 90%. Как рассказали ранее аналитики Домклик, в марте 2025 года банк выдал 149,5 млрд руб. в рамках льготного ипотечного кредитования. Самая большая доля выдач пришлась на «Семейную ипотеку».
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