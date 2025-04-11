Главное за неделю с 7 по 11 апреля 2025 года
Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита
С 7 апреля Сбербанк снизил ставки по программе «Семейная ипотека» с увеличенной суммой кредита. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит 10,3-17,2% в зависимости от суммы кредита. Ранее она варьировалась от 10,3% до 22,6%.
Клиенты Сбера могут получить «Семейную ипотеку» по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше него — по рыночной.
Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.
Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете.
Центробанк не ожидает «пузыря» на рынке ипотеки
Банк России внимательно следит за уровнем просрочки по ипотеке и не видит рисков появления «ипотечного пузыря» в ближайшее время, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
На рынке ипотеки нет «пузыря», и у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Потому что были своевременно приняты меры.
Та просрочка, о которой вы говорите [прим. ред. — на начало 2025 года просрочка по ипотеке превысила 100 млрд рублей], это просрочка, когда задержка по оплате кредита составляет 30 дней. Но очень часто люди после 30 дней возвращаются к графику платежей. Вот когда появляются проблемы, мы отслеживаем просрочку 90+ дней, когда человек не может обслуживать заем в течение трех месяцев.
Председатель Центробанка также сообщила, что в России продажи жилья остаются на приемлемом уровне. Это позволяет застройщикам завершать начатые проекты и запускать новые, но в меньших масштабах.
Доля льготной ипотеки приближается к 90%
Сбер выдал кредитов на 149,5 млрд руб. по льготным программам в марте, что составило 87% от общего объема выдач ипотеки. Такими данными поделились аналитики Домклик в ежемесячном исследовании.
Ведущие позиции по-прежнему остаются за «Семейной ипотекой» — банк выдал кредитов на 129,8 млрд рублей. Чаще всего льготную ипотеку для семей с детьми оформляли в Хакасии, Орловской области и Удмуртии.
В целом же льготные программы ипотеки за пять лет с момента их появления помогли свыше 3,8 млн семей улучшить жилищные условия, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ (оператор льготных жилищных программ) Виталий Мутко.
О том, как берут другие программы ипотеки весной 2025 года, — читайте в полном тексте исследования.
Спрос на вторичное жилье растет, на новостройки несколько снижается
Аналитики Домклик рассказали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС) в марте 2025 года.
В марте мы зафиксировали значительное увеличение объемов ипотечного кредитования. По итогам месяца, Сбер выдал 172 млрд рублей, что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года. Кроме того, доля Сбера на рынке ипотеки достигла 68,7%.
Хотя доля льготных программ оставалась высокой (87%), к концу первого квартала мы также отметили рост выдач по рыночной ипотеке. За прошедший месяц банк выдал более 22,5 млрд рублей по базовой ипотеке, что выше значений февраля на 15%. Это связано, в том числе, со снижением ставок по рыночным ипотечным программам.
Доля первички в общем объеме выдач снизилась на 4 п.п., однако сумма выданной ипотеки на новостройки выросла на 27% по сравнению с февралем и составила 113,3 млрд. Во многом рынок поддерживается за счет действия льготных программ.
А вот спрос на вторичное жилье продолжил расти, что переломило отрицательные тенденции: с октября 2024 года по январь 2025 года доля вторички стабильно сокращалась. В марте объем ипотеки на покупку вторички вырос на 62% по сравнению с февралем и превысил 50 млрд руб.
Что покупают россияне в ипотеку, какой спрос наблюдается на ИЖС — узнайте в полном тексте исследования.
Эксперт рассказала, как купить квартиру в новостройке в ипотеку
Выбор и приобретение недвижимости — дело непростое. Разбираемся, как купить квартиру в новостройке в ипотеку и не пожалеть. Больше информации в статье.
Минцифры готовит предложения о доступе разных операторов связи в новостройки
Минцифры России разрабатывает предложения, которые будут регулировать доступ разных операторов связи в новостройки, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его мнению, новые дома должны вводиться в эксплуатацию с подключением трёх операторов связи.
Напомним, что ранее в министерстве заявили о важности ввести ответственность для управляющих компаний, которые нарушают нормы закона о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Вопрос поднялся в марте после того, как инфраструктура провайдера Lovit, который предоставляет интернет в дома группы ПИК, подверглась массированной DDoS-атаке.
В регионах может измениться плата за вывоз мусора
Плату за вывоз мусора в регионах могут начать рассчитывать в зависимости от площади квартиры, а не количества жильцов.
Сейчас российские регионы решают сами, как начислять плату жителям за вывоз мусора. В большинстве городов показатель считают по числу прописанных жильцов. И всего в 15 субъектах платят за услугу в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у собственника. Среди них, например, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калужская, Кировская области.
Эксперт рассказала, что такое аккредитация новостройки
Объясняем в видео, что такое аккредитация новостройки и что это значит для покупателя.
- Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита
- Центробанк не ожидает «пузыря» на рынке ипотеки
- Доля льготной ипотеки приближается к 90%
- Спрос на вторичное жилье растет, на новостройки несколько снижается
- Эксперт рассказала, как купить квартиру в новостройке в ипотеку
- Минцифры готовит предложения о доступе разных операторов связи в новостройки
- В регионах может измениться плата за вывоз мусора
- Эксперт рассказала, что такое аккредитация новостройки
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