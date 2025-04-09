ЦБ РФ: «пузыря» на рынке ипотеки нет и не ожидается
Банк России внимательно следит за уровнем просрочки по ипотеке и не видит рисков появления «ипотечного пузыря» в ближайшее время. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.
На рынке ипотеки нет «пузыря», и у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Потому что были своевременно приняты меры.
Та просрочка, о которой вы говорите [прим. ред. — на начало 2025 года просрочка по ипотеке превысила 100 млрд рублей], это просрочка, когда задержка по оплате кредита составляет 30 дней. Но очень часто люди после 30 дней возвращаются к графику платежей. Вот когда появляются проблемы, мы отслеживаем просрочку 90+ дней, когда человек не может обслуживать заем в течение трех месяцев.
Председатель Центробанка также сообщила, что в России продажи жилья остаются на приемлемом уровне. Это позволяет застройщикам завершать начатые проекты и запускать новые, но в меньших масштабах. Набиуллина подчеркнула, что считает такое снижение закономерным после нескольких лет, в течение которых безадресная льготная ипотека разгоняла спрос и цены.
Что такое ипотечный пузырь
Это ситуация на рынке недвижимости, когда цены на жилье растут слишком быстро и необоснованно, и в то же время неконтролируемыми темпами увеличиваются объемы ипотечного кредитования. В частности, большое количество людей берут ипотеку на сумму, которую они не могут себе позволить в долгосрочной перспективе.
Схлопывание пузыря происходит тогда, когда огромное число заемщиков становятся неспособны платить по ипотечным кредитам. В результате растет доля просроченной задолженности, и банки начинают массово продавать залоговые квартиры и дома, что приводит к падению цен на недвижимость.
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