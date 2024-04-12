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Как устроен космический дом: о жизни и работе на МКС рассказывает космонавт Сергей Рязанский

Дата публикации: 12 апр 2024
Как устроен космический дом: о жизни и работе на МКС рассказывает космонавт Сергей Рязанский
Содержание

К 12 апреля — Дню космонавтики — редакция журнала Домклик пообщалась с космонавтом Сергеем Рязанским. Первый в мире учёный-командир космического корабля рассказал, как устроен быт на МКС, где спят космонавты и принимают ли они душ. Бонусом для тех, кто мечтает о звёздах — советы, как подать заявку в космический отряд.

Совершил 2 космических полета суммарной продолжительностью 306 суток, 4 выхода в открытый космос продолжительностью 27 часов 35 минут.В качестве командира экипажа Марс 105 работал в проекте «Марс-500».

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Сергей Рязанцев 
Лётчик-космонавт, кандидат биологических наук

Старт космической карьеры и проект Марс-500

Мой путь к полёту оказался достаточно долгим, ведь я не военный и не бортинженер. Я — учёный-биолог. Дело в том, что приоритет в полётах обычно отдаётся военным летчикам и инженерам. Чтобы зарекомендовать себя, я принимал участие в наземных экспериментах. Одним из таких был проект Марс-500.

В этом эксперименте имитировался возможный полёт на Марс и длительную изоляцию. Суть в том, что люди три с половиной месяца работают и живут в замкнутом помещении без окон, без оперативной связи с землёй и без возможности выйти. Именно так и будет работать будущий экипаж автономного корабля. После участия в эксперименте меня заметили в Роскосмосе, и место в команде для полёта на МКС нашлось.

Как устроен космический дом: о жизни и работе на МКС рассказывает космонавт Сергей Рязанский №1

Как устроена международная космическая станция — МКС

МКС вращается вокруг Земли на расстоянии 430 км. Толщина стенок МКС составляет всего 1,5 миллиметра. Суммарный объём станции — около 400 куб. метров — пространство примерно с футбольное поле. Из-за невесомости ты можешь работать на полу, в это время твой коллега работает на потолке, и никто друг другу не мешает, так что места хватает.

МКС — это такой большой международный космический дом, который состоит из нескольких сегментов. Российский сегмент состоит из нескольких модулей, американский — тоже, плюс к нему пристыкованы европейские и японские модули. Между всеми модулями можно свободно перемещаться. Каждый модуль для чего-то предназначен, или там расположена какая-то определённая аппаратура.

Также на станции есть интересный итальянский модуль-купол, который весь состоит из иллюминаторов. Он смотрит в сторону Земли, и там действительно красивые виды.

Как устроен космический дом: о жизни и работе на МКС рассказывает космонавт Сергей Рязанский №1

Как выглядит обычный день на МКС

В целом, работа на МКС это — каждодневный труд и разные задачи. Выходных нет. Конечно, есть свободное время, иногда отмечаем праздники, но тем не менее, каждый день — это системный труд.

Всё спланировано — проведение научных экспериментов в лаборатории, обслуживание жизнедеятельности самой станции. Какие-то ресурсные работы с приборами — что-то почистить, заменить, отремонтировать.

Конечно, есть и бытовые вещи, которые повторяются изо дня в день. Например, каждый день космонавты 2 часа занимаются физкультурой, выделяется время на приём пищи, есть время на личные дела и гигиену.

Где спят космонавты и как часто они звонят домой

У космонавтов есть свои маленькие каюты, по размерам больше напоминающие шкаф. Каюта встроена в корпус станции и чем-то похожа на полку в купе поезда. По сути, это место, где можно закрыться и поспать.

В каюте есть небольшое пространство и спальный мешок, в которой влетает космонавт. Спальник привязан к стенке, чтобы не крутиться. Вот и всё — как летучая мышь — висишь и отдыхаешь.

Также в каюте есть вентилятор, розетка, аварийная сигнализация. В каюте можно хранить личные вещи: фотографии, всякие мелочи, бельё переодеться.

Личных вещей можно взять не больше килограмма и объёмом не больше литра. Я брал с собой фотографии, мелочи. Ещё я болею за московский «Спартак», поэтому у меня был с собой спартаковский шарфик.

Также примерно раз в неделю космонавты могут пообщаться с семьей по специальную каналу связи, такой «космический Zoom» на 30-40 минут. Можно и на мобильный позвонить, друга с днём рождения поздравить, например.

Как устроен космический дом: о жизни и работе на МКС рассказывает космонавт Сергей Рязанский №1

Как принимать душ в космосе и как работает туалет

Душа в космосе нет, поэтому космонавты обтираются влажными полотенцами. Сначала непривычно, но со временем привыкаешь. Мальчикам в этом плане легко — покороче постриглись, салфеткой протёрли и готово.

Девочкам посложнее. Одна из моих коллег — Карен Найберг, у нее длинные красивые волосы. Вот она раскладывала волосы «солнышком», потом мыла каждую прядку космическим шампунем (шампунем без пены). Затем каждую прядку вытирала полотенцем. В общем, та ещё процедура, не очень быстрая. Но с другой стороны, чего не сделаешь ради красоты.

Что касается туалета, то космический туалет устроен по принципу пылесоса. Там есть устройство, которое всасывает всё и большая красная кнопка — нажимаешь на неё, появляется поток воздуха. Похоже на кабинку WC в самолёте, только с двумя пылесосами внутри — для жидких и твёрдых отходов. Поначалу это всё кажется каким-то немножко странным, но ко всему привыкаешь.

Как стать космонавтом и подать заявку в космический отряд

Работает открытый набор. Любой гражданин России с высшим образованием не старше тридцати пяти лет любого пола может подать заявление в отряд. Обычно объявления о наборе появляются на сайте центр подготовки космонавтов. Также на сайте Роскосмоса бывают новости о том, что начался новый набор.

Конечно, надо пройти обширное медицинское обследование. Также есть экзамен по английскому языку, ведь работа идёт в рамках международных программ, на борту находятся люди из разных стран. Есть и физкультурные тесты — надо сдавать нормативы.

Ещё один этап — собеседования с психологами и инженерами. На собеседованиях определяется общий кругозор, умение логически рассуждать, работать в стрессовых условиях и так далее. Ну и дальше выставляются баллы в зависимости от успехов по разным направлениям, выводится средний балл, а потом комиссия принимает решение.

Узнать больше об отборе кандидатов в космонавты

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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