Как создать интерьер вне времени
По данным исследования сервиса Ремонт со СберУслугами и медиахолдинга Rambler&Co, 44% опрошенных россиян считают, что ремонт нужно делать 1 раз в 10 лет. Но как быть с трендами, которые меняются каждый год?
Каких правил придерживаться, чтобы интерьер не устарел уже в следующем году — рассказываем вместе с экспертом.
Как правило при выборе интерьерного стиля мы опираемся на собственные представления о красоте и комфорте. Кто-то предпочитает классику, другим ближе минимализм, эклектика или прованс. Нет универсального стиля, но есть приемы, которые помогут создать вневременный интерьер.
Продумайте планировку
Удобная планировка — залог длительного комфорта дома. Заранее продумайте места хранения, организацию рабочего места, расположение розеток, световые сценарии и другие важные моменты. При создании планировки принимайте в расчет образ жизни всех членов семьи, а если у вас есть маленькие дети, учтите, что их потребности с возрастом будут меняться.
Если вам кажется сложным самостоятельно спланировать пространство — обратитесь за помощью к дизайнерам интерьера, хотя бы за разработкой технического дизайн-проекта. Грамотный специалист учтет ваши пожелания и нюансы, в будущем это поможет избежать ошибок и сэкономить на ремонте.
В сервисе Ремонт со СберУслугами есть возможность заказать дизайн-проект у проверенных специалистов.
Используйте натуральные материалы
Отдавайте предпочтение натуральным материалам — они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. Камень, дерево, стекло, металл окружали людей на протяжении всей истории. Природные материалы воспринимаются нами как нечто привычное и создают естественное ощущение комфорта, чистоты и гармонии.
Например, при самых простых фасадах со столешницей или островом из натурального камня кухня мгновенно приобретает роскошный вид. Напольные покрытия из натурального дерева дольше служат и сохраняют тепло, будь то инженерная доска или штучный паркет.
Откажитесь от распространенных модных трендов
Не стоит идти на поводу у новых модных трендов — они не всегда становятся классикой и зачастую быстро устаревают. Например, некогда модная в петербургских квартирах плитка «кабанчик» быстро приелась, потому что встречалась абсолютно везде: от кухонь домов до санузлов общественных пространств.
Или авангардные стеклоблоки. Ими оформляли буквально все: оконные проемы, ниши, перегородки, лестничные проемы. Постепенно мода на стеклоблоки прошла, и интерьеры с ними устарели. Несмотря на то, что стеклоблоки переживают сейчас новый расцвет, примерять их к своему интерьеру следует очень осторожно, чтобы он не выглядел вторично.
Выбирайте лаконичность
Выбирайте лаконичность и простую геометрию, откажитесь в интерьере от сложных форм, избыточного декора и сложносочиненных многоярусных потолков. Еще архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ сформулировал философию минимализма: «Меньше значит больше» (Less is more). В целом, следование этому принципу поможет отказаться от приходящих трендов и создать всегда актуальный интерьер.
Выбирайте умеренную цветовую гамму
Использование светлых оттенков все еще лучший способ наполнить помещение воздухом и визуально сделать его больше. Не забывайте, что подобный интерьер строится на нюансах. Именно сочетание разнообразных текстур — гладких, шершавых, фактурных поверхностей и материалов — делает его нестерильным, глубоким и интересным.
И когда Институт цвета Pantone ежегодно объявляет цвет года, необязательно следовать такому тренду.
Добавьте уникальности
Чтобы создать интерьер вне времени, важно придать своему дому уникальные черты: тренд на винтаж, антиквариат и коллекционный дизайн открыл дорогу интерьерам с высокой долей индивидуальности. Это касается не только эстетики и мебельных решений: важно все, что имеет отношение к персональному комфорту, — качественное освещение и световые сценарии, чистота воздуха, матрас, на котором вы спите, натуральное постельное белье. Даже ароматы в вашей спальне и музыка, под которую вы расслабляетесь. Все эти элементы повышают качество жизни.
Если ваш бюджет не позволяет приобрести так называемые «иконы дизайна», которые с годами только прибавляют в стоимости, то винтажная мебель или ретро мебель советского периода сейчас переживают свой ренессанс. В большинстве случаев они выполнены из натуральных качественных материалов, например, из массива древесины или металла. Сейчас они снова актуальны.
Также можно обратить внимание на мебельные отделки. Например, кожа, замша, бархат, вельвет и лен благородно стареют, сопровождая нас долгое время.
Добавьте предметы искусства
Чтобы интерьер приобретал ценность с течением времени и не устаревал, окружите себя предметами искусства: картинами, антиквариатом.
Экспериментируйте с декором
Одновременно со стремлением к симметрии и постоянству нам всегда хочется перемен и ощущения новизны. Чтобы не заскучать от нейтрального интерьера, используйте сменяемый декор.
Например, текстиль или посуду модной расцветки, постеры, ковры и подушки. Их всегда легко можно обновить по желанию и задать пространству новое настроение.