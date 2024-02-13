Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий — исследование Домклик
В декабре 2023 года условия льготных ипотечных программ изменились — было введено правило однократности выдачи льготной ипотеки в одни руки, а также были пересмотрены параметры программы «Господдержка».
Эксперты Домклик посчитали количество ипотечных сделок СберБанка за первые два зимних месяца и выяснили, как рынок отреагировал на изменение условий льготной ипотеки.
В декабре 2023 года количество выдач по льготным программам приблизилось к сентябрьскому рекорду и составило 76,2 тысяч. При этом доля льготных кредитов достигла исторически высоких 60,7%. Аналитики Домклик объясняют данные показатели как всплеском спроса на первичном рынке перед изменениями условий в отношении льготных программ, так и сезонной активностью покупателей.
Эксперты отмечают, что эффект введения мер для охлаждения спроса на льготную ипотеку проявился уже в январе. Если в последнем квартале прошлого года количество льготных кредитов на первичном рынке составляло около 2-3 тыс. шт. в день, то в январе этого года показатель в основном не поднимался выше 500 шт. в день. При этом доля льготных кредитов в общем количестве выдач за месяц сократилась с рекордных 61% до 48%.
Больше всего снизился спрос на программу «Господдержка»: доля выдач по программе в общем количестве выданной ипотеки снизилась с 27% до 19%. При этом доля кредитов по Семейной ипотеке сократилась менее значительно — с 27% до 22%.
Напомним, что в декабре 2023 года появились новые ограничения в отношении программы «Господдержка»: первоначальный взнос повысился до 30%, а размер кредитов стал единым для всей страны — 6 млн рублей. Кроме того, для льготных программ было введено правило «одна льготная ипотека — в одни руки». Исключение сделали только для Семейной ипотеки, которую разрешается брать повторно при соблюдении следующих условий:
- рождается последующий ребенок
- площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей
- предыдущая ипотека закрыта
В декабре 2023 года спрос на IT-ипотеку вновь побил рекорд: количество выдач превысило 3,2 тысяч, а доля достигла 2,6%. Хотя в январе процент уменьшился до 2%, значение по-прежнему остается высоким: показатель не опускался ниже 2% с сентября прошлого года. Высокая востребованность программы связана с финальным смягчением условий, когда заемщикам в возрасте до 35 лет (включительно) перестали предъявлять требования к минимальному уровню дохода.
Читайте также: Как менялся портрет заемщика по IT-ипотеке — исследование Домклик
В конце 2023 года Дальневосточную ипотеку расширили на арктические территории и переименовали в «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». В результате в декабре программа продемонстрировала рекордные показатели по числу выдач — 3,8 тысяч шт. Доля выданных кредитов достигла самого высокого значения в 2023 году — 3,1%.
И хотя в январе 2024 года общее количество выдач снизилось в связи с сезонностью, процент выдач по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» продолжил расти и достиг 4,2%.