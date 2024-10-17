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В Сбербанк Онлайн стали доступны новые сервисы для управления недвижимостью

Новости
17 окт 2024
928
В Сбербанк Онлайн стали доступны новые сервисы для управления недвижимостью

В разделе «Дом» в приложении Сбербанк Онлайн для Android пользователи теперь могут найти всю информацию по своей недвижимости и воспользоваться рядом сервисов, в том числе от «Моей недвижимости» Домклик.

Так, в разделе отображаются все объекты пользователя — дома и квартиры, машино-места, гаражи и кладовки. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, Домклик или портала «Госуслуги» (если предоставлены необходимые согласия).

При этом недвижимость — например, арендованную квартиру, — можно добавить вручную, а еще — отредактировать данные и удалить лишний объект.

Кроме этого, в разделе «Дом» теперь собраны необходимые для управления недвижимостью сервисы. Пользователи в одном месте могут оплатить счет за ЖКУ или интернет, посмотреть платеж по ипотеке, узнать стоимость объекта недвижимости, оформить страховку. Появился и новый функционал: консультация юриста, заказ дизайн-проекта, сдача жилья в аренду, оформление заявки на ремонт или переезд, а также другие бытовые сервисы.

«Дом» находится в разделе «Платежи». Он доступен владельцам Android-смартфонов, которые обновили приложение Сбербанк Онлайн до версии 16.0.

Материалы по теме:

Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами

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