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Аналитики Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки выросла до максимального значения

Дата публикации: 17 окт 2023
Аналитики Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки выросла до максимального значения

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года. Число выдач льготной ипотеки вновь побило исторический рекорд: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%.

Количество выданных кредитов по льготным программам в сентябре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «IT-ипотеке» — фиолетовым. Сделки по программам «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» не отмечены, так как их доля в общем количестве выдач не превышает 2%. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам
Количество выданных кредитов по льготным программам в сентябре 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «IT-ипотеке» — фиолетовым. Сделки по программам «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» не отмечены, так как их доля в общем количестве выдач не превышает 2%. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам

В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки вновь побило исторический рекорд: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ажиотажем по поводу ужесточения условий выдач по льготным программам.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).

Отметим, что количество сделок, проведенных по основным льготным программам, также достигло максимальных показателей. Число выдач по Господдержке было равно 37,6 тыс. (+12,6% с августа), по Семейной ипотеке — 36,5 тыс. (+18,2%), по IT-ипотеке — 3,1 тыс. (+24,5%).

Доля Господдержки в общем числе выдач расширилась до 24,1% (+1,3%). Больше всего доля спроса на данную программу увеличилась в Псковской области (+6,5%), Удмуртской Республике (+6,1%) и Орловской области (+5%).

Доля Семейной ипотеки выросла до 23,5% (+2,3%). При этом наибольший прирост доли программы продемонстрировали Кабардино-Балкарская Республика (+7,6%), Липецкая (+7,4%) и Курская области (+7%).

Доля ИТ-ипотеки впервые достигла 2% (+0,3%), что стало возможным, в том числе, благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заемщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учета минимального уровня дохода. Наибольшая доля программы вновь зафиксирована в Москве (6,6%), а вторую строчку теперь заняла Костромская область (4,9%). Санкт-Петербург переместился на третье место (4,3%).

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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