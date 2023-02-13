Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий господдержки — аналитика Домклик
Множество разговоров о прекращении действия программы «Господдержка» подстегнули интерес россиян к льготной ипотеке в целом: в декабре общая доля льготных программ составила около 37%, из которых 25% пришлось на господдержку.
Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за январь 2023 года и выяснили, как рынок отреагировал на изменение условий ипотеки с господдержкой.
В январе доля льготной ипотеки в целом по всей России снизилась до 30% (уровень второго полугодия 2022 года). Примерно на 10% снизилась и доля сделок по льготным программам в наиболее активных регионах. Разумеется, на резкость снижения доли льготной ипотеки и доли господдержки, в частности, повлияло увеличение ставок по программе (с 7% до 8%).
Как итог, доля других льготных программ увеличилась: «Семейная ипотека» — на 2,4%, «IT-ипотека» — на 0,2%, «Дальневосточная ипотека» — на 0,4%.
Напомним, что в декабре 2022 года Правительство России продлило ипотеку с господдержкой до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%.
Минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере сейчас составляет 7,3% годовых — на строительство дома и 7,7% — на покупку дома или квартиры в новостройке.
Первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.
По итогам 2022 года «Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 среди клиентов Сбера.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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