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Недвижимость
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Можно ли продать квартиру с временно зарегистрированными жильцами?

Дата публикации: 03 нояб 2021
Можно ли продать квартиру с временно зарегистрированными жильцами?

«Аэлита», г. Нижний Новгород

Отвечает Ольга Сидягина,
Руководитель агентства недвижимости

Нередко в жизни случается, что к собственнику недвижимости обращаются друзья, родственники, а может и малознакомые люди, с просьбой зарегистрировать их временно на своей жилплощади.

Какие права дает временная регистрация?

Человек с временной регистрацией имеет право определенное время числиться по конкретному адресу. Также наличие временной регистрации не дает право гражданину претендовать на право собственности в жилом помещении, даже если он за свой счет производил какой-то ремонт, приобретал мебель, технику. Из прав, принадлежащих собственнику, лицо с временной регистрацией имеет лишь одно — право пользования.

Возможна ли продажа квартиры с временно зарегистрированными?

Продать квартиру с временно прописанными в ней жильцами теоретически возможно (т.к. выписка из домовой книги сейчас при регистрации сделки необязательна), согласие последних для этого не требуется.

Но после приобретения такой квартиры новому собственнику придется некотрое время делить ее с посторонними людьми. Поэтому на практике продать такую квартиру вряд ли получится, так как купить квартиру, обремененную пропиской посторонних людей, желающих найдется немного.

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