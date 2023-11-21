Как исправить ошибки в документах на недвижимость
Рассказываем, какие бывают ошибки в документах на недвижимость, кто и как их обязан исправлять, сколько времени это займет и сколько будет стоить.
Какие могут быть ошибки в документах на недвижимость
Ошибки в документах на недвижимость можно разделить на два типа: технические и реестровые.
Технические ошибки
К техническим относятся грамматические и арифметические ошибки, опечатки. Согласно закону, технической ошибкой будет считаться та, которую допустили непсоредственно в Росреестре. Это может быть неверно записанные фамилия собственника, адрес квартиры или дома, реквизиты договора купли-продажи и т.д.
Реестровые ошибки
Это ошибки в документах, поданных в Росреестр из других инстанций. Например, это могут быть неверные границы участков из межевого или технического плана, допущенные кадастровым инженером.
Как исправить ошибку в документах на недвижимость
Это зависит от того, где она была допущена — туда и нужно обращаться для ее исправления.
Ошибку допустили в Росреестре
Росреестр исправляет ошибку самостоятельно, если сотрудник сам нашел допущенную ошибку, и ее исправление никак не подействует на право собственности на недвижимость. Поэтому прежде всего это касается мелких опечаток. Например, в строке адреса написано не «ул. Богунская, 35», а «ул. Бгунская, 35», и подобной улицы в населенном пункте вовсе не существует.
Если ошибку в документах, допущенную Росреестром, обнаружил собственник или другое заинтересованное лицо, ему необходимо обратиться в МФЦ, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие ошибку, например, технический паспорт с верными сведениями. Подать заявление можно и онлайн — на сайте Росреестра или через «Госуслуги».
Если исправление ошибки может повлиять на право собственности, необходимо решение суда. Например, неправильно записали кадастровый номер и зарегистрировали право собственности совсем на другую квартиру. Также судебное постановление необходимо, если могут быть ущемлены интересы того, кто предполагал, что запись в Росреестре была верной. Например, залогодержатель узнал, что у него в залоге оказывается квартира площадью не 130 квадратных метров, а 30. Также в суд придется обращаться, если Росреестр дал отказ на внесение изменений.
Если ошибку в документах допустила другая организация
Если ошибку допустили в другой организация, то туда и надо обращаться для корректировки.
Например, менеджер оценочной компании неправильно указал сведения в отчете об оценке или нотариус допустил ошибку в свидетельстве о праве на наследство. В этом случае каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально — узнать в договоре с оценочной компанией, куда обратиться в случае ошибки в документах и в течение какого времени она будет исправлена; позвонить нотариусу и узнать у него, что делать в этом случае.
Затем исправленные документы необходимо передать в Росреестр и после этого обязательно убедиться, что все ошибки были исправлены.
Сколько это займет времени
Ошибку должны исправить в течение трех-пяти рабочих дней после ее обнаружения или подачи заявления. В течение трех последующих рабочих дней Росреестр сообщит об исправлении всем заинтересованным лицам и организациям. Например, если в документах на ипотечную квартиру допущена ошибка в адресе, после исправления Росреестр уведомит об этом и собственника, и банк, в залоге у которого квартира находится.
Если ошибка исправляется через суд, то с даты вступления судебного решения в силу Росреестр внесет изменения в документы в течение трех рабочих дней.
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Сколько это стоит
Если ошибка допущена Росреестром, ее исправление будет бесплатным. Если ошибку совершили в другой организации, то за внесение изменений в ЕГРН необходимо будет оплатить 350 рублей госпошлины.