Эксперт рассказал, как быстро и выгодно продать квартиру
Это вопрос возник когда-то и у меня. Открыла умную книжку одного из ведущих бизнес-тренеров и прочитала: первое — определите рыночную стоимость квартиры, сравнив с другими подобными объектами. Второе — отнимите 20%, и вы поймете, сколько реально стоит ваше жилье.
Понятно, что эти примитивные действия помогут быстро продать недвижимость, так как ваше предложение будет наиболее интересно по цене. Но наша цель продать не только быстро, но и выгодно. Как это можно осуществить? Есть несколько советов.
Что такое «выгодно»? Это не значит дорого, а значит быть уверенным, что на данный момент это самая адекватная цена объекта. Поэтому, прежде чем выставлять квартиру на продажу, посоветуйтесь со специалистами, которые могут оценить вашу квартиру и назовут выгодную для вас на данный момент цену.
Быстро продать квартиру поможет сервис оценки недвижимости Домклик. Сервис позволяет узнать её рыночную стоимость и поставить справедливую цену. Это повысит спрос на квартиру и ускорит продажу.
Итак, цену вы узнали, что дальше?
Приведите в порядок документы
Второе — документы. Их необходимо привести в идеальное состояние: проконсультироваться у ипотечного менеджера, у сотрудников Федеральной резервной системы, у профессиональных риелторов, проверить, все ли документы готовы к сделке.
Самые главные — это бумаги БТИ, кадастровый паспорт, ЕГРН и т.д. Они должны быть безупречны. Для чего необходимо готовить документы? Рынок очень «быстрый»: выбирая между несколькими квартирами, покупатель в первую очередь рассмотрит ту, у которой в идеальном состоянии документация.
Подготовьте жилье к показу
Третий важный совет — это предпродажная подготовка квартиры, которая называется сейчас модным иностранным словом хоумстейджинг.
Хоумстейджинг — это услуга, которая в последнее время становится особенно популярной. Ее суть заключается в использовании маркетинговых технологий, профессиональных идей и возможностей, позволяющих продать недвижимость на выгодных для владельца условиях при минимальных затратах.
В первую очередь нужно избавиться от всего старого. Посмотрите на свою квартиру другим взглядом, представьте, что вы наконец-то из нее уезжаете: что вы заберете с собой? Над остальным надо задуматься — что с этим произойдет и что вы будете с этим делать.
Уберитесь в квартире
Следующий момент — это идеальная чистота перед продажей. Сейчас время порядка и качественной, дорогой косметики для жилья. Если прибраться не позволяет время или здоровье, то пригласите клининговую компанию. Посмотрите на техническое состояние квартиры: работает ли свет, есть ли вода в кранах, не текут ли смесители и трубы. Если надо привести коммуникации в рабочее состояние — отремонтируйте! Для чего? Чтобы выиграть в цене!
Сделайте хорошие фотографии
Также огромную роль в выгодной продаже жилья играют профессиональные фото объекта. Сейчас покупатели относятся к этому серьезно, и никто не «клюнет» на серую и смазанную картинку.
Итак, подведем итог. Чтобы продать квартиру быстро и дорого, важно внимательно отнестись к трем вещам: это определить рыночную стоимость объекта, привести в порядок документы и подготовить жилье для продажи.
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