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Кабмин увеличил лимиты выдачи льготной ипотеки

Дата публикации: 04 сен 2023
Кабмин увеличил лимиты выдачи льготной ипотеки

Правительство России увеличило лимиты выдачи льготной ипотеки по основным программам на 1,9 трлн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Повышение лимитов касается:

Напомним, что ранее в России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов, а Сбер тем временем снизил ставки по ипотеке от застройщиков на 0,5%.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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