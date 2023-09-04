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Кабмин увеличил лимиты выдачи льготной ипотеки
Дата публикации: 04 сен 2023
Правительство России увеличило лимиты выдачи льготной ипотеки по основным программам на 1,9 трлн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Повышение лимитов касается:
- «Дальневосточной ипотеки» — с 450 млрд рублей до 1,3 трлн рублей,
- «Семейной ипотеки» — с 3,1 млрд рублей до 3,4 млрд рублей,
- Программы «Господдержка» — с 4,5 трлн рублей до 5 трлн рублей,
- «Ипотеки для IТ-специалистов» — с 240 млрд рублей до 500 млрд рублей.
Напомним, что ранее в России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов, а Сбер тем временем снизил ставки по ипотеке от застройщиков на 0,5%.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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