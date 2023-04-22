Изменения на рынке ипотеки в марте 2023: аналитика Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило на рынке ипотеки в марте 2023 года: как изменился спрос на ипотечные кредиты, насколько были востребованы льготные программы и какое жильё россияне покупали чаще — первичку или вторичку.
Топ-10 регионов по количеству ипотек в марте 2023 года
В марте 2023 года продолжилось стабильное укрепление российского рынка ипотечного кредитования. Как показала статистика Сбера, всего было заключено более 103,3 тыс. сделок на сумму около 332 млрд руб. Прирост по отношению к показателям февраля 2023 года составил 33,6% (по объему — около 34,7%).
Наибольшее увеличение количества выдач наблюдается в небольших регионах с численностью населения до 1 млн человек: Республика Хакасия (+81%), Республика Мордовия (+46%), Республика Тыва (+45%). Из густонаселенных регионов наибольшее изменение фиксируется в Санкт-Петербурге (+49%).
Основанием для укрепления спроса послужили прежде всего льготные ипотечные программы, в частности:
- «Господдержка»: прирост по стране — 63%. Что интересно, наибольший приток интереса к этой программе наблюдается в небольших регионах, таких как Чеченская Республика, Магаданская область, Мурманская область, Орловская область, Владимирская область. По этим субъектам количество сделок увеличилось более, чем в 2 раза.
- Семейная ипотека: прирост по стране — 48%. В этом случае мы также фиксируем скачок спроса со стороны жителей небольших отдаленных регионов, таких как Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, Сахалинская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия. Количество сделок увеличилось в 2-3 раза.
- IT-ипотека: прирост по РФ – более 73%. Помимо резкого увеличения количества сделок, мы наблюдаем расширение географии пользователей: добавились субъекты Дальневосточного федерального округа (Амурская область, Камчатский край, Республика Саха(Якутия)), Южного (Астраханская область, Республика Адыгея), а также небольшие регионы Центрального федерального округа (Липецкая и Тамбовская области).
Сохранению спроса безусловно способствовал сезонный всплеск интереса к теме загородной недвижимости: по данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в марте было выдано около 4,4 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (прирост 88%), и около 3 тыс. кредитов — на покупку готового дома (прирост 37%).
Какое жильё выбирали россияне
Следствием повышения интереса к льготным ипотечным программам стало видимое изменение структуры выдач: по стране фиксируется увеличение доли сделок по покупке недвижимости на первичном рынке с 23% до 26%. Перетекание спроса на рынок строящегося жилья отмечается в большинстве субъектов РФ и в отдельных регионах достигает 10% (в Республике Тыва, Астраханской и Воронежской областях).
Рост востребованности первичного жилья наблюдается и в крупнейших мегаполисах. Например, в Ростовской области доля сделок увеличилась на 7%, в Челябинской области — на 6%, в Москве — на 5%.
По мнению аналитиков Домклик, смещение покупательского внимания также может быть вызвано эффектом «вымывания» выгодных предложений на вторичном рынке жилья. Например, на московском рынке вторичной недвижимости количество предложений уменьшилось на ~20%, при этом расхождение между параметрами покупаемых и предлагаемых квартир довольно значительное: различие в средней стоимости малогабаритного жилья — около 2-3 млн, крупногабаритного — более 7 млн.
В преддверии начала дачного сезона наблюдается рост спроса на индивидуальное жилищное строительство: доля этого сегмента в общем количестве сделок увеличилась до 4,3%. Было выдано около 4,4 тыс кредитов на сумму около 19 млрд руб (абсолютный рекорд за все время).
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Какие льготные ипотечные программы стали самыми популярными
Спрос на льготную ипотеку продолжает оставаться высоким. Так, по данным Сбербанка за март 2023 года, доля выдач увеличилась с 32 до 37% — максимум за I квартал 2023 года. Столь высокое значение наблюдалось в декабре 2022 года (также 37%) на фоне ажиотажа по поводу отмены программы «Господдержка» и в апреле-мае 2022 (около 47%) из-за резкого увеличения ключевой ставки ЦБ.
По итогу месяца вновь наблюдается сохранение лидерства семейной ипотеки среди всех льготных программ: доля в общем количестве выдач по стране составила 17% (в феврале было 16%). Программа «Господдержка» также остается высоко востребованной на всероссийском рынке, но все-таки в меньшей степени: доля выдач — 16% (в феврале было 13%). Стоит отметить, что в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург) семейная ипотека по-прежнему уступает программе «Господдержка»: разрыв составляет 4-5%.
Смягчение условий кредитования IT-специалистов в начале года привело к заметному приросту доли IT-ипотеки: в марте процент выдач увеличился до 1%, а объем превысил 7,6 млрд руб (новый рекорд за все время действия программы). Наибольший спрос по-прежнему наблюдается в Москве (3,3% от всех выдач по региону), Санкт-Петербург (2,8%) и Московская область (1,3%).
Вывод
Результаты исследования демонстрируют, что по-прежнему одним из главных драйверов рынка недвижимости является льготная ипотека. Так, несмотря на сезонное перетекание спроса на загородную недвижимость и ИЖС, во всех крупнейших регионах доля сделок на первичном рынке увеличилась на 1-7%, а доля выдач по льготным программам в общем количестве сделок – на 3-7%.
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