IT-специалисты России оформили льготную ипотеку на 53 млрд рублей в 2022 году
IT-специалисты России в 2022 году оформили льготную ипотеку на общую сумму 53 млрд рублей, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
«Мы помогаем IT-специалистам индивидуально. Было выдано на 53 млрд рублей ипотечных кредитов», - сообщил Чернышенко на брифинге по итогам выполнения нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 году.
Всего в прошлом году было выдано порядка 5,8 тыс. льготных ипотечных кредитов.
В конце 2022 года в Минцифры рассказали, что наиболее активно IT-ипотеку оформляют жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет, причем как мужчины, так и женщины.
Условия IT-ипотеки
Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных IТ-компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой — от 150 тыс. рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и от 100 тыс. рублей — для остальных городов. Максимальная ставка по кредиту — 5%. В Сбере ставка по программе начинается от 4,7%.
Ранее Минцифры предложило правительству проект новых правил, которые упростят условия для получения льготы. Например, будут снижены требования к уровню дохода сотрудника, повышен максимальный возраст, упрощены условия по работе. В результате ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компаний.