Сбер улучшает условия получения льготной IT-ипотеки
Сбер улучшает условия льготной ипотеки для IT в соответствии с решением Правительства России. Кредитование по новым условиям будет доступно после того, как постановление вступит в силу.
Так, банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей.
Также IT-ипотеку в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.
Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщик будет обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые 5 лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет.
И, наконец, вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. — увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой.
IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновлённые условия, утверждённые правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ею воспользоваться. Мы ожидаем ещё большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских IT-специалистов воспользоваться привлекательным предложением.
Условия льготной программы
Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов. Государственная ставка по программе — 5% годовых. В Сбере ставка ещё ниже — 4,7%.
Оформить льготную IT-ипотеку можно только один раз.
Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, а также земельный участок для строительства дома по договору подряда.