Исследование Домклик: в апреле спрос на новостройки вырос
Аналитический центр Домклик в ежемесячном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в апреле 2024 года. В этой части эксперты рассмотрели распределение жилищных кредитов между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
В апреле 2024 года спрос на ипотеку вырос: выдано 57,5 тыс. жилищных кредитов (+24,4% к марту) на общую сумму 194 млрд рублей (+33,9%). Количество сделок увеличилось во всех ключевых сегментах жилищного кредитования (новостройки, готовое жильё, ИЖС).
Новостройки
В апреле количество выданных банком кредитов на покупку первичного жилья увеличилось в 2,3 раза (до 15,7 тыс.), а их доля в общем количестве выдач — на 12,3 процентных пункта (до 27,2%). Аналитики Домклик полагают, что причина такой динамики в следующем.
Во-первых, вырос спрос на ипотеку с господдержкой — это связано с позицией Минфина, который выступает за завершение всех льготных программ (кроме «Семейной ипотеки») в этом году. Таким образом, «Господдержка» завершится в июне 2024 года, а IT-ипотека — в декабре. При этом в 2023 году на долю этих программ пришлась почти половина всех сделок на первичном рынке: доля «Господдержки» составила 44%, IT-ипотеки — 4%.
Во-вторых, Сбер существенно улучшил требования для застройщиков. В конце марта банк отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера. А в начале апреля был снижен минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.
Больше всего доля выдач на первичном рынке выросла в Республике Саха (Якутия) (+26,6 процентных пункта), Республике Бурятия (+24,8). Также в лидеры по приросту вошли столичные регионы: Москва (+24,2 п.п.) и Санкт-Петербург (+17,8 п.п.).
В конце марта Домклик предложил застройщикам значительно более выгодные условия для сотрудничества. В результате нововведений доля Сбера на рынке жилищного кредитования (по объёмам ипотечных выдач) превысила 42%, что выше мартовского показателя почти на 10 процентных пунктов. Более того, Сбер снова стал лидером ипотечного рынка, опередив другие крупнейшие банки.
Готовое жильё
Хотя на вторичном рынке абсолютное число выдач в апреле выросло до 28,7 тыс. (+5,1% к марту), показатели спроса по-прежнему ниже значений 2023 года (минимум по количеству сделок был в январе — 38,1 тыс.). Кроме того, доля выданных кредитов снизилась до 49,9% (-9,2 п. п. с марта). Сдержанный спрос объясняется жёсткими макропруденциальными требованиями для заёмщиков и повышенной ключевой ставкой. Напомним, что в конце апреля Центробанк оставил ставку на прежнем уровне в 16%.
Больше всего сделок на вторичке проводилось в регионах с крайне ограниченным предложением на рынке строящегося жилья — Чеченской Республике (97,5%) и Магаданской области (77,1%). Также высокая доля кредитов на рынке готовой недвижимости зафиксирована в Томской (73,8%), Ивановской (73,4%) и Брянской (70,6%) областях.
ИЖС
В разгар весеннего сезона спрос на частные жилые дома остаётся высоким: в апреле выдано 11,7 тыс. кредитов (+11,7% с марта). Второй месяц подряд доля кредитов на ИЖС превышает 20% в общем количестве выдач Сбера: в апреле этот показатель составил 20,3%. Эксперты уверены: в связи с ограничениями на первичном и вторичном рынках и меньшей стоимостью частных домов, индивидуальное строительство сохранит высокую востребованность у россиян.
Наибольшая доля сделок с ИЖС в апреле отмечена в республиках Тыва (50,8%), Калмыкия (40,6%) и Хакасия (39,8%).