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Исследование Домклик: в апреле спрос на новостройки вырос

Дата публикации: 15 мая 2024
Исследование Домклик: в апреле спрос на новостройки вырос
Содержание

Аналитический центр Домклик в ежемесячном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в апреле 2024 года. В этой части эксперты рассмотрели распределение жилищных кредитов между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в апреле 2024 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в апреле 2024 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

В апреле 2024 года спрос на ипотеку вырос: выдано 57,5 тыс. жилищных кредитов (+24,4% к марту) на общую сумму 194 млрд рублей (+33,9%). Количество сделок увеличилось во всех ключевых сегментах жилищного кредитования (новостройки, готовое жильё, ИЖС).

Новостройки

В апреле количество выданных банком кредитов на покупку первичного жилья увеличилось в 2,3 раза (до 15,7 тыс.), а их доля в общем количестве выдач — на 12,3 процентных пункта (до 27,2%). Аналитики Домклик полагают, что причина такой динамики в следующем.

Во-первых, вырос спрос на ипотеку с господдержкой — это связано с позицией Минфина, который выступает за завершение всех льготных программ (кроме «Семейной ипотеки») в этом году. Таким образом, «Господдержка» завершится в июне 2024 года, а IT-ипотека — в декабре. При этом в 2023 году на долю этих программ пришлась почти половина всех сделок на первичном рынке: доля «Господдержки» составила 44%, IT-ипотеки — 4%.

Во-вторых, Сбер существенно улучшил требования для застройщиков. В конце марта банк отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера. А в начале апреля был снижен минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.

Больше всего доля выдач на первичном рынке выросла в Республике Саха (Якутия) (+26,6 процентных пункта), Республике Бурятия (+24,8). Также в лидеры по приросту вошли столичные регионы: Москва (+24,2 п.п.) и Санкт-Петербург (+17,8 п.п.).

В конце марта Домклик предложил застройщикам значительно более выгодные условия для сотрудничества. В результате нововведений доля Сбера на рынке жилищного кредитования (по объёмам ипотечных выдач) превысила 42%, что выше мартовского показателя почти на 10 процентных пунктов. Более того, Сбер снова стал лидером ипотечного рынка, опередив другие крупнейшие банки.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Готовое жильё

Хотя на вторичном рынке абсолютное число выдач в апреле выросло до 28,7 тыс. (+5,1% к марту), показатели спроса по-прежнему ниже значений 2023 года (минимум по количеству сделок был в январе — 38,1 тыс.). Кроме того, доля выданных кредитов снизилась до 49,9% (-9,2 п. п. с марта). Сдержанный спрос объясняется жёсткими макропруденциальными требованиями для заёмщиков и повышенной ключевой ставкой. Напомним, что в конце апреля Центробанк оставил ставку на прежнем уровне в 16%.

Больше всего сделок на вторичке проводилось в регионах с крайне ограниченным предложением на рынке строящегося жилья — Чеченской Республике (97,5%) и Магаданской области (77,1%). Также высокая доля кредитов на рынке готовой недвижимости зафиксирована в Томской (73,8%), Ивановской (73,4%) и Брянской (70,6%) областях.

ИЖС

В разгар весеннего сезона спрос на частные жилые дома остаётся высоким: в апреле выдано 11,7 тыс. кредитов (+11,7% с марта). Второй месяц подряд доля кредитов на ИЖС превышает 20% в общем количестве выдач Сбера: в апреле этот показатель составил 20,3%. Эксперты уверены: в связи с ограничениями на первичном и вторичном рынках и меньшей стоимостью частных домов, индивидуальное строительство сохранит высокую востребованность у россиян.

Наибольшая доля сделок с ИЖС в апреле отмечена в республиках Тыва (50,8%), Калмыкия (40,6%) и Хакасия (39,8%).

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Покупка вторички
ИЖС
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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