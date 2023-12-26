Домклик назвал регионы России с самыми низкими ценами на новостройки
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская область.
Методология: как считали аналитики
В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год.
Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость кв. м первичной недвижимости (квартиры). Как итог, был составлен рейтинг регионов (топ-10) по минимальной стоимости 1 кв. м новостроек.
Топ-10 регионов с минимальной стоимостью кв. м в новостройках в 2023 году
По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тыс. руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку — Кабардино-Балкарская Республика (51,5 тыс.), на третьем — Смоленская область (53,9 тыс.).
В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тыс.) и Оренбургская область (57,4 тыс.).
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