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Аналитики назвали новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры

Дата публикации: 27 дек 2023
Аналитики назвали новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры
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Аналитики Домклик составили рейтинг самых бюджетных новостроек Москвы на конец декабря 2023 года, в которых можно купить квартиру стоимостью от 4,4 до 6,4 млн рублей*.

ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

Жилой микрорайон находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».

В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

Срок сдачи: до 4 кв. 2025

Цены на квартиры: от 4,4 млн рублей

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ЖК Цветочные поляны

Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.

До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут. 

Срок сдачи: до 3 кв. 2025

Цены на квартиры: от 4,9 млн рублей

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ЖК Остафьево

Возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.

До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.

Срок сдачи: до 4 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,2 млн рублей

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ЖК Бунинские кварталы

Возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Бунинские кварталы — это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.

В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потапово» (открытие запланировано на 2024 год). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.

Срок сдачи: до кв. 2025 года

Цены на квартиры: от 5,5 млн рублей

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ЖК Новое Внуково

Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получить доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.

Срок сдачи: до 2 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,6 млн рублей

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ЖК Никольские луга

Проект представляет собой «город в городе». Комплекс расположен вблизи двух больших парков — Бутовский и парк Южное Бутово.

От ЖК можно пешком дойти до МЦД «Щербинка» за 17 минут. Дорога на автомобиле до МКАД занимает 15 минут.

Срок сдачи: до 3 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей

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ЖК Квартал Марьино

Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.

Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине. 

Срок сдачи: до 1 кв. 2025

Цены на квартиры: от 5,7 млн рублей

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ЖК Алхимово

Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.

Срок сдачи: до 4 кв. 2024

Цены на квартиры: от 5,8 млн рублей

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ЖК Город-парк Переделкино Ближнее

Возводится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского.

Расстояние до МКАД составляет 8 км. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.

Срок сдачи: до 2 кв. 2026

Цены на квартиры: от 6,4 млн рублей

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ЖК Город-парк Первый Московский

Комплекс строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы, рядом с домами расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк.

ЖК имеет хорошую транспортную доступность — в 5 минутах езды на авто или в 20 минутах ходьбы находится станция метро «Филатов луг». 

Срок сдачи: до 2 кв. 2026

Цены на квартиры: от 6,4 млн рублей

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*стоимость квадратного метра зависит от площади и комнатности квартиры, актуальные цены можно посмотреть в карточке каждого ЖК

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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