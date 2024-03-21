Исследование Домклик: рынок загородной недвижимости Подмосковья и Ленобласти
Аналитический центр Домклик рассмотрел рынок предложения загородной недвижимости в Московской и Ленинградской областях и изучил стоимость стандартного частного дома. Результаты исследования представлены в виде тепловых карт стоимости. Эксперты также проанализировали изменение рынка за прошедший год и выделили ключевые тенденции.
Московская область: рынок загородной недвижимости
Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома
Эксперты Домклик выяснили, что самая дорогостоящая недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Первые три строчки рейтинга заняли Одинцово, Красногорск, Истра. Стандартный загородный дом (площадью 150 кв. м) обойдется покупателю в 28 млн руб., 27 млн руб. и в 22 млн руб. соответственно.
На севере и северо-востоке Московской области элитная загородная недвижимость также представлена широко. В топ-10 по стоимости вошли сразу шесть городов этого направления: Королёв (стоимость дома площадью 150 кв. м — 19 млн руб.), Мытищи (18 млн руб.), Лобня (17 млн руб), а также Долгопрудный, Дубна и Химки (по 15 млн руб.).
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Третьим направлением, где находится наиболее дорогая загородная недвижимость, является юго-восточная часть Подмосковья, граничащая с МКАД. Здесь по стоимости выделяются Люберцы: стоимость дома площадью 150 кв. м составляет 16 млн руб.
Ключевыми факторами, влияющими на стоимость загородной недвижимости, являются близость к Москве и развитость социальной инфраструктуры, а также экология.
Где в Подмосковье продаются самые недорогие загородные дома
Согласно статистике актуальных объявлений, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома расположены в городах на востоке и юго-востоке Московской области — в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м составляет около 4-5 млн руб.
Основная причина относительно низкой стоимости заключается в значительном расстоянии от столицы. Так, например, дорога от Егорьевска до Москвы занимает около 4 часов езды на автомобиле. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.
Динамика стоимости и предложения
Проанализировав изменение ключевых характеристик рынка предложения за прошедший год, эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Подмосковья.
1. В городах, где широко представлены дома среднего ценового сегмента, стоимость загородного жилья растет. Так, среди рассмотренных городов наибольший рост стоимости квадратного метра отмечается в Солнечногорске (+17%), Воскресенске (+15%), Раменском (+12%), Дмитрове (+10%). Менее существенный рост фиксируется в Домодедово и Чехове (по +6%).
2. В городах, где в основном представлена элитная загородная недвижимость, такие как Истра, Одинцово и Красногорск, цены, напротив, снизились. Снижение стоимости квадратного метра составило 21%, 18% и 10%, соответственно.
3. Практически во всех городах с наибольшим предложением загородных домов объем предложения сократился. Причем спад количества выставленных лотов отмечается как в городах с элитной недвижимостью: Красногорск (-90%), Одинцово (-78%), так и в городах с жильем среднего ценового сегмента: Солнечногорск (-64%), Домодедово (-48%), Наро-Фоминск (-46%).
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За прошедший год структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья претерпела существенные изменения. Объем предложения частных домов сократился почти в два раза. Наиболее явное снижение количества объявлений отмечается в элитных районах, таких как Одинцово и Красногорск, то есть с продажи были сняты в основном дорогостоящие лоты. Как итог, медианная цена предложения по Московской области опустилась на 9% — до 83 тыс руб за квадратный метр.
Ленинградская область: рынок загородной недвижимости
Где в Ленинградской области продаются самые дорогие загородные дома
По данным Домклик на март, самая дорогостоящая загородная недвижимость в Ленинградской области предлагается недалеко от Северной столицы: во Всеволожске (20 км от города) стандартный загородный дом обойдётся покупателю в 13,6 млн рублей.
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Высокая стоимость загородного жилья также фиксируется и в достаточно отдалённых районах Ленобласти — Выборге (13,4 млн) и Приозерске (13,3 млн). Но здесь дело в близости к Ладожскому озеру и Финскому заливу: оба города расположены на Карельском перешейке, где хорошая экология, красивая природа и множество достопримечательностей.
Где в Ленинградской области продаются самые недорогие загородные дома
По данным об актуальных объявлениях на сайте Домклик, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома сосредоточены в городах Бокситогорск, Сланцы и Кириши. Стандартный дом здесь стоит 3,1, 3,9 и 4,1 млн рублей соответственно. Причина — большое расстояние от Санкт-Петербурга. Так, Бокситогорск расположен в 250 км от Северной столицы, а это 4 часа езды на автомобиле. Сланцы и Кириши тоже далеко — 160–180 км.
Динамика стоимости и предложения
Эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Ленинградской области.
1. Практически во всех городах Ленинградской области, где на продажу выставлено больше всего загородных домов, стоимость возросла. Рост наиболее ощутим в таких населённых пунктах, как Кировск (+21%), Волхов (+18%), Кириши (+18%), Сосновый Бор (+14%) и Приозерск (+12%).
2. По сравнению с прошлым годом объём выставленного на продажу жилья изменился слабо. По-прежнему больше всего вариантов предлагается в городах с относительно дорогой недвижимостью — это Всеволожск (более 3 тыс. объявлений), Ломоносов (2 тыс.), Гатчина и Выборг (1 тыс.).
Методология: как считали аналитики
В рамках исследования были рассмотрены объявления о продаже загородных домов на сайте Домклик, актуальные на начало марта 2024 года. Для каждого населенного пункта в Московской и Ленинградской областях аналитики рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома площадью 150 кв. м (произведение медианной стоимости кв. м и 150. кв м). Результаты расчетов представлены в виде тепловых карт стоимости.
В исследовании учитывались города областного подчинения (ОП) с административной территорией, города областного подчинения без административной территории, посёлки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией и ЗАТО (Закрытые административно-территориальные образования). Эксперты не рассматривали населенные пункты, в которых опубликовано менее 10 объявлений о продаже загородных домов.
Эксперты также сравнили ключевые показатели рынка предложения (количество объявлений, медианная стоимость кв. м) в марте 2024 и 2023 года и на примере городов с наибольшим объемом предложения выделили ключевые тренды рынка загородной недвижимости. Для Московской области рассматривались топ-10 городов с наибольшим количеством предложений, для Ленинградской области — все города, с количеством объявлений более 100.
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