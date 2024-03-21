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Исследование Домклик: рынок загородной недвижимости Подмосковья и Ленобласти

Дата публикации: 21 мар 2024
Исследование Домклик: рынок загородной недвижимости Подмосковья и Ленобласти
Содержание

Аналитический центр Домклик рассмотрел рынок предложения загородной недвижимости в Московской и Ленинградской областях и изучил стоимость стандартного частного дома. Результаты исследования представлены в виде тепловых карт стоимости. Эксперты также проанализировали изменение рынка за прошедший год и выделили ключевые тенденции.

Московская область: рынок загородной недвижимости

Карта стоимости загородного дома для Московской области. Для каждого населённого пункта была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартного загородного дома (150 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на портале Домклик, актуальных на начало марта 2024 года
Карта стоимости загородного дома для Московской области. Для каждого населённого пункта была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартного загородного дома (150 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на портале Домклик, актуальных на начало марта 2024 года

Где в Подмосковье продаются самые дорогие загородные дома

Эксперты Домклик выяснили, что самая дорогостоящая недвижимость располагается в западном направлении от Москвы. Первые три строчки рейтинга заняли Одинцово, Красногорск, Истра. Стандартный загородный дом (площадью 150 кв. м) обойдется покупателю в 28 млн руб., 27 млн руб. и в 22 млн руб. соответственно.

На севере и северо-востоке Московской области элитная загородная недвижимость также представлена широко. В топ-10 по стоимости вошли сразу шесть городов этого направления: Королёв (стоимость дома площадью 150 кв. м — 19 млн руб.), Мытищи (18 млн руб.), Лобня (17 млн руб), а также Долгопрудный, Дубна и Химки (по 15 млн руб.).

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Третьим направлением, где находится наиболее дорогая загородная недвижимость, является юго-восточная часть Подмосковья, граничащая с МКАД. Здесь по стоимости выделяются Люберцы: стоимость дома площадью 150 кв. м составляет 16 млн руб.

Ключевыми факторами, влияющими на стоимость загородной недвижимости, являются близость к Москве и развитость социальной инфраструктуры, а также экология.

Где в Подмосковье продаются самые недорогие загородные дома

Согласно статистике актуальных объявлений, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома расположены в городах на востоке и юго-востоке Московской области — в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Стоимость стандартного дома площадью 150 кв. м составляет около 4-5 млн руб.

Основная причина относительно низкой стоимости заключается в значительном расстоянии от столицы. Так, например, дорога от Егорьевска до Москвы занимает около 4 часов езды на автомобиле. Кроме того, класс предлагаемого жилья и инфраструктура уступает домам из ближнего Подмосковья.

Динамика стоимости и предложения

Топ-10 городов Подмосковья по объёму предложения на март 2024 года. Верхняя панель: зелёным обозначена стоимость кв. м загородного дома (тыс. рублей) в марте 2024 года, тёмно-зелёным обозначены данные за 2023 год. Нижняя панель: жёлтым обозначено количество выставленных загородных домов (тыс. шт.) в марте 2024 года, тёмно-жёлтым — данные за 2023 год. Данные отсортированы по количеству выставленных лотов в марте 2024 года
Топ-10 городов Подмосковья по объёму предложения на март 2024 года. Верхняя панель: зелёным обозначена стоимость кв. м загородного дома (тыс. рублей) в марте 2024 года, тёмно-зелёным обозначены данные за 2023 год. Нижняя панель: жёлтым обозначено количество выставленных загородных домов (тыс. шт.) в марте 2024 года, тёмно-жёлтым — данные за 2023 год. Данные отсортированы по количеству выставленных лотов в марте 2024 года

Проанализировав изменение ключевых характеристик рынка предложения за прошедший год, эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Подмосковья.

1. В городах, где широко представлены дома среднего ценового сегмента, стоимость загородного жилья растет. Так, среди рассмотренных городов наибольший рост стоимости квадратного метра отмечается в Солнечногорске (+17%), Воскресенске (+15%), Раменском (+12%), Дмитрове (+10%). Менее существенный рост фиксируется в Домодедово и Чехове (по +6%).

2. В городах, где в основном представлена элитная загородная недвижимость, такие как Истра, Одинцово и Красногорск, цены, напротив, снизились. Снижение стоимости квадратного метра составило 21%, 18% и 10%, соответственно.

3. Практически во всех городах с наибольшим предложением загородных домов объем предложения сократился. Причем спад количества выставленных лотов отмечается как в городах с элитной недвижимостью: Красногорск (-90%), Одинцово (-78%), так и в городах с жильем среднего ценового сегмента: Солнечногорск (-64%), Домодедово (-48%), Наро-Фоминск (-46%).

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За прошедший год структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья претерпела существенные изменения. Объем предложения частных домов сократился почти в два раза. Наиболее явное снижение количества объявлений отмечается в элитных районах, таких как Одинцово и Красногорск, то есть с продажи были сняты в основном дорогостоящие лоты. Как итог, медианная цена предложения по Московской области опустилась на 9% до 83 тыс руб за квадратный метр.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ленинградская область: рынок загородной недвижимости

Карта стоимости загородного дома для Ленинградской области. Для каждого населённого пункта была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартного загородного дома (150 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на Домклик, актуальных на начало марта 2024 года
Карта стоимости загородного дома для Ленинградской области. Для каждого населённого пункта была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартного загородного дома (150 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на Домклик, актуальных на начало марта 2024 года

Где в Ленинградской области продаются самые дорогие загородные дома

По данным Домклик на март, самая дорогостоящая загородная недвижимость в Ленинградской области предлагается недалеко от Северной столицы: во Всеволожске (20 км от города) стандартный загородный дом обойдётся покупателю в 13,6 млн рублей.

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Высокая стоимость загородного жилья также фиксируется и в достаточно отдалённых районах Ленобласти — Выборге (13,4 млн) и Приозерске (13,3 млн). Но здесь дело в близости к Ладожскому озеру и Финскому заливу: оба города расположены на Карельском перешейке, где хорошая экология, красивая природа и множество достопримечательностей.

Где в Ленинградской области продаются самые недорогие загородные дома

По данным об актуальных объявлениях на сайте Домклик, наиболее бюджетные предложения по покупке загородного дома сосредоточены в городах Бокситогорск, Сланцы и Кириши. Стандартный дом здесь стоит 3,1, 3,9 и 4,1 млн рублей соответственно. Причина — большое расстояние от Санкт-Петербурга. Так, Бокситогорск расположен в 250 км от Северной столицы, а это 4 часа езды на автомобиле. Сланцы и Кириши тоже далеко — 160–180 км.

Динамика стоимости и предложения

Топ городов Ленинградской области по объёму предложения на март 2024 года. Верхняя панель: зелёным обозначена стоимость кв. м загородного дома (тыс. рублей) в марте 2024 года, тёмно-зелёным обозначены данные за 2023 год. Нижняя панель: жёлтым обозначено количество выставленных загородных домов (тыс. шт.) в марте 2024 года, тёмно-жёлтым — данные за 2023 год. Данные отсортированы по количеству выставленных лотов в марте 2024 года
Топ городов Ленинградской области по объёму предложения на март 2024 года. Верхняя панель: зелёным обозначена стоимость кв. м загородного дома (тыс. рублей) в марте 2024 года, тёмно-зелёным обозначены данные за 2023 год. Нижняя панель: жёлтым обозначено количество выставленных загородных домов (тыс. шт.) в марте 2024 года, тёмно-жёлтым — данные за 2023 год. Данные отсортированы по количеству выставленных лотов в марте 2024 года

Эксперты выделили следующие тренды рынка загородной недвижимости Ленинградской области.

1. Практически во всех городах Ленинградской области, где на продажу выставлено больше всего загородных домов, стоимость возросла. Рост наиболее ощутим в таких населённых пунктах, как Кировск (+21%), Волхов (+18%), Кириши (+18%), Сосновый Бор (+14%) и Приозерск (+12%).

2. По сравнению с прошлым годом объём выставленного на продажу жилья изменился слабо. По-прежнему больше всего вариантов предлагается в городах с относительно дорогой недвижимостью — это Всеволожск (более 3 тыс. объявлений), Ломоносов (2 тыс.), Гатчина и Выборг (1 тыс.).

Методология: как считали аналитики

В рамках исследования были рассмотрены объявления о продаже загородных домов на сайте Домклик, актуальные на начало марта 2024 года. Для каждого населенного пункта в Московской и Ленинградской областях аналитики рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома площадью 150 кв. м (произведение медианной стоимости кв. м и 150. кв м). Результаты расчетов представлены в виде тепловых карт стоимости.

В исследовании учитывались города областного подчинения (ОП) с административной территорией, города областного подчинения без административной территории, посёлки городского типа (ПГТ) областного подчинения с административной территорией и ЗАТО (Закрытые административно-территориальные образования). Эксперты не рассматривали населенные пункты, в которых опубликовано менее 10 объявлений о продаже загородных домов.

Эксперты также сравнили ключевые показатели рынка предложения (количество объявлений, медианная стоимость кв. м) в марте 2024 и 2023 года и на примере городов с наибольшим объемом предложения выделили ключевые тренды рынка загородной недвижимости. Для Московской области рассматривались топ-10 городов с наибольшим количеством предложений, для Ленинградской области — все города, с количеством объявлений более 100.

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Аналитика Домклик
Новости
ИЖС
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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