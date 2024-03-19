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Исследование Домклик: квартиры с видом на водоём стоят дороже

Дата публикации: 19 мар 2024
Исследование Домклик: квартиры с видом на водоём стоят дороже
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Аналитический центр Домклик изучил рынок предложения вторичного и арендного жилья в столичных регионах и России в целом. Эксперты рассказали, какие видовые характеристики отмечаются в объявлениях на Домклик, насколько они распространены и по какой стоимости собственники выставляют объекты с такими характеристиками.

Методология: как и что считали

На Домклик покупатели и арендаторы могут выставить фильтр «вид из окна» и выбрать один из вариантов: двор, улица, парк, лес или водоём. Аналитики изучили два типа объявлений на начало марта 2024 года: о продаже квартир на вторичном рынке и долгосрочной аренде квартир (от месяца) в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по России. В исследовании не учитывались объявления, в которых не указаны видовые характеристики жилья. Если же окна квартиры выходили на разные локации, жильё включалось в несколько групп.

На рынке вторичного жилья эксперты рассчитали долю объявлений о продаже квартир с разными видовыми характеристиками. Затем для каждой категории вычислили медианную цену за квадратный метр и примерную стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м. На рынке аренды аналитики также оценили долю объявлений в зависимости от видовых характеристик квартир и определили медианную стоимость аренды квадратного метра и месячную ставку аренды квартиры площадью 35 кв. м.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего предлагаются на вторичном рынке и сколько они стоят

Как показало исследование, больше всего продаётся вторичного жилья с видом во двор. В Москве таких предложений 56,5%, Санкт-Петербурге — 54,6%, а в целом по России — 53,4%. Вторым по популярности является вид из окна на улицу — таких квартир предлагается примерно 30-40% от общего числа выставленных на продажу. Реже всего продаются квартиры с видом на лес и водоём — их доля составила по 2-3% от общего числа объявлений.

Таблица 1. Доля объявлений о продаже квартир на вторичном рынке с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в %). Данные Домклик на март 2024 г. Таблица 2. Медианная стоимость стандартной квартиры 35 кв. м с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в млн руб.). В рамках каждой локации (Россия, Москва и Санкт-Петербург) наиболее низкая стоимость выделена светло-зеленым, самая высокая — темно-зеленым. Данные Домклик на март 2024 г.
Таблица 1. Доля объявлений о продаже квартир на вторичном рынке с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в %). Данные Домклик на март 2024 г. Таблица 2. Медианная стоимость стандартной квартиры 35 кв. м с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в млн руб.). В рамках каждой локации (Россия, Москва и Санкт-Петербург) наиболее низкая стоимость выделена светло-зеленым, самая высокая — темно-зеленым. Данные Домклик на март 2024 г.

Что касается стоимости жилья, самыми выгодными оказались квартиры с видом на двор и улицу: стоимость стандартной квартиры (35 кв. м.) составила по 4,5 млн руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге наиболее дешёвыми стали объекты с видом на лес (10,1 млн руб. и 6,8 млн руб. соответственно). По мнению аналитиков Домклик, невысокая цена таких квартир в столичных городах объясняется незначительным количеством подобных предложений в центральных районах.

Самые дорогие квартиры выходят окнами на водоём. В среднем по России цена такого жилья площадью 35 кв. м. составляет 6,5 млн руб., в Москве — 11,6 млн, Санкт-Петербурге — 8,2 млн.

Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего сдаются в аренду и по какой стоимости

Распределение арендных квартир по видовым характеристикам напоминает структуру предложений продаваемых квартир. Так, наиболее популярными вариантами являются квартиры с видом на двор (55-58% по стране и в столичных регионах) и улицу (37-38%). Реже встречаются лоты с видом на лес и водоём (1-3%).

Таблица 3. Доля объявлений об аренде квартир с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в %). Данные Домклик на март 2024 г. Таблица 4. Медианная стоимость аренды стандартной квартиры 35 кв. м с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в тыс. руб. в месяц). В каждой локации (Россия, Москва и Санкт-Петербург) самые низкие арендные ставки выделены светло-зеленым, самые высокие — темно-зеленым. Данные Домклик на март 2024 г.
Таблица 3. Доля объявлений об аренде квартир с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в %). Данные Домклик на март 2024 г. Таблица 4. Медианная стоимость аренды стандартной квартиры 35 кв. м с видом на двор, улицу, парк, лес и водоем (в тыс. руб. в месяц). В каждой локации (Россия, Москва и Санкт-Петербург) самые низкие арендные ставки выделены светло-зеленым, самые высокие — темно-зеленым. Данные Домклик на март 2024 г.

Рейтинг арендных квартир по стоимости отличается от рейтинга продаваемого жилья. Квартиры (35 кв. м.) с видом на лес оказались наиболее выгодны не только в Москве и Санкт-Петербурге (42,9 и 31,9 тыс. руб. в месяц), но и в целом по стране (26 тыс. руб.). Причина в том, что такая недвижимость чаще встречается на окраинах городов и практически отсутствуют в центральных районах.

Арендные ставки квартир с видом на водоём являются самыми высокими только в Санкт-Петербурге (37,5 тыс. руб. в месяц). К самым дорогим объектам в России и Москве относятся квартиры с видом на улицу: стоимость такого жилья составила 32,2 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно.

Искать квартиру с лучшим видом из окон

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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