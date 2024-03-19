Исследование Домклик: квартиры с видом на водоём стоят дороже
Аналитический центр Домклик изучил рынок предложения вторичного и арендного жилья в столичных регионах и России в целом. Эксперты рассказали, какие видовые характеристики отмечаются в объявлениях на Домклик, насколько они распространены и по какой стоимости собственники выставляют объекты с такими характеристиками.
Методология: как и что считали
На Домклик покупатели и арендаторы могут выставить фильтр «вид из окна» и выбрать один из вариантов: двор, улица, парк, лес или водоём. Аналитики изучили два типа объявлений на начало марта 2024 года: о продаже квартир на вторичном рынке и долгосрочной аренде квартир (от месяца) в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по России. В исследовании не учитывались объявления, в которых не указаны видовые характеристики жилья. Если же окна квартиры выходили на разные локации, жильё включалось в несколько групп.
На рынке вторичного жилья эксперты рассчитали долю объявлений о продаже квартир с разными видовыми характеристиками. Затем для каждой категории вычислили медианную цену за квадратный метр и примерную стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м. На рынке аренды аналитики также оценили долю объявлений в зависимости от видовых характеристик квартир и определили медианную стоимость аренды квадратного метра и месячную ставку аренды квартиры площадью 35 кв. м.
Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего предлагаются на вторичном рынке и сколько они стоят
Как показало исследование, больше всего продаётся вторичного жилья с видом во двор. В Москве таких предложений 56,5%, Санкт-Петербурге — 54,6%, а в целом по России — 53,4%. Вторым по популярности является вид из окна на улицу — таких квартир предлагается примерно 30-40% от общего числа выставленных на продажу. Реже всего продаются квартиры с видом на лес и водоём — их доля составила по 2-3% от общего числа объявлений.
Что касается стоимости жилья, самыми выгодными оказались квартиры с видом на двор и улицу: стоимость стандартной квартиры (35 кв. м.) составила по 4,5 млн руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге наиболее дешёвыми стали объекты с видом на лес (10,1 млн руб. и 6,8 млн руб. соответственно). По мнению аналитиков Домклик, невысокая цена таких квартир в столичных городах объясняется незначительным количеством подобных предложений в центральных районах.
Самые дорогие квартиры выходят окнами на водоём. В среднем по России цена такого жилья площадью 35 кв. м. составляет 6,5 млн руб., в Москве — 11,6 млн, Санкт-Петербурге — 8,2 млн.
Квартиры с какими видовыми характеристиками чаще всего сдаются в аренду и по какой стоимости
Распределение арендных квартир по видовым характеристикам напоминает структуру предложений продаваемых квартир. Так, наиболее популярными вариантами являются квартиры с видом на двор (55-58% по стране и в столичных регионах) и улицу (37-38%). Реже встречаются лоты с видом на лес и водоём (1-3%).
Рейтинг арендных квартир по стоимости отличается от рейтинга продаваемого жилья. Квартиры (35 кв. м.) с видом на лес оказались наиболее выгодны не только в Москве и Санкт-Петербурге (42,9 и 31,9 тыс. руб. в месяц), но и в целом по стране (26 тыс. руб.). Причина в том, что такая недвижимость чаще встречается на окраинах городов и практически отсутствуют в центральных районах.
Арендные ставки квартир с видом на водоём являются самыми высокими только в Санкт-Петербурге (37,5 тыс. руб. в месяц). К самым дорогим объектам в России и Москве относятся квартиры с видом на улицу: стоимость такого жилья составила 32,2 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно.
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